Nella puntata di Terra Amara prevista per il 17 marzo, in prima visione sui teleschermi di Canale 5, Mujdat arriverà a Cukurova deciso a chiedere a Fikret 10 milioni di lire per concedergli la custodia di Kerem Ali per la rinuncia di Kerem Ali. Betul, invece, abbandonerà l'abitazione di Colak: non vuole più essere trattata come un'amante.

Anticipazioni Terra amara: Mujdat rinuncia alla custodia di Kerem Ali

Mujdat minaccerà di portar via Kerem Ali se Fikret non gli darà 10 milioni di lire turche. Zuleyha (Hilal Altınbilek), intanto, dovrà trovare un'ingente somma di denaro per pagare il debito con lo Stato, altrimenti sarà costretta a lasciare Villa Yaman.

Nonostante questo, la madre la donna presterà a Fikret i soldi sufficienti da consegnare a Mujdat per rinuncerà alla custodia del bambino.

Zuleyha chiederà a Gaffur e Selamet di recarsi in paese e vendere i suoi gioielli: con il ricavato potrà estinguere il contenzioso con il fisco.

Betul lascia la casa di Colak

Zuleyha, nonostante tutto, sembrerà sicura di poter fronteggiare il debito con l'erario grazie alla vendita dei gioielli, Gaffur e Selamet però sembreranno essere scomparsi nel nulla. La donna chiederà a Ibo e Rasit di rintracciarli. Molto presto si scoprirà che alcuni malintenzionati hanno rinchiuso Gaffur e Selamat nel bagaglio della macchina dopo averli rubato i gioielli. L'ufficiale giudiziario metterà i sigilli a Villa Yaman e Zuleyha non avrà altra scelta oltre a quella di trasferirsi con tutta la sua famiglia e i dipendenti in un hotel.

Betul lascerà la casa di Colak visto che non vorrà essere più considerata la sua amante. In questo modo pretenderà che l'uomo la chieda di sposarla, così potrà entrare in possesso del suo patrimonio. Intanto la notizia del pignoramento di Villa Yaman verrà data alla stampa da Betul e Sermin.

Kerem Ali è stato affidato a Fikret dopo la morte di entrambi i genitori

Kerem Ali è il più piccolo protagonista di Terra amara. Il bambino è rimasto orfano di entrambi i genitori nel corso della terza stagione. Suo padre Yilmaz ha perso la vita a causa delle le ferite riportate in un incidente stradale, mentre sua mamma Mujgan (Melike İpek Yalova) è morta in un incidente aereo.

Per questo motivo Kerem Ali è stato affidato alle cure di Fekeli fino alla sua morte per mano di un complice di Abdulkadir. Attualmente il bambino è sotto la custodia di Fikret (Furkan Palalı), che aveva avuto con Mujgan una relazione d'amore.