Secondo le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalla Turchia, Çolak farà una scoperta che lo lascerà senza parole: Betül vorrà ucciderlo appena dopo le nozze. Un uomo si presenterà a casa sua e gli dirà che la ragazza ha comprato da lui del veleno e che lo userà mettendolo in una limonata che vorrà fargli bere, per questo gli dirà di stare attento.

Betül sposa Çolak per i suoi soldi

Betül riuscirà a sposare Çolak e il tutto a discapito della sua felicità con Abdülkadir. Lui ha provato a rapirla pochi istanti prima delle nozze, ma Vahap gli ha sparato sul petto e l'ha fatto finire in fin di vita in ospedale.

Lei è stata al suo capezzale, ma ha anche pensato alla possibilità di dover rinunciare alle ricchezze di Çolak per stare al fianco dell'uomo della sua vita.

Così Betül abbandonerà Abdülkadir in ospedale e si recherà nella villa di Çolak e lo sposerà. Dopo la giornata di festa arriverà la prima notte di nozze e la ragazza potrà mettere in atto il suo piano: uccidere Çolak.

Çolak scopre il piano di Betül

Betül prenderà il veleno acquistato qualche giorno prima, lo stesso che Abdülkadir ha usato per far uccidere Fekeli. Preparerà una limonata e la servirà al marito. Le cose, però, non andranno come da lei sperato. Quando Çolak vedrà che Betül farà pressioni per fargli bere la limonata, lui le chiederà: "Ma non è per caso che dentro ci hai messo qualcosa?".

Lei ovviamente negherà, allora lui ribatterà: "Se non c'è niente bevilo". Sarà in questo modo che verrà fuori il tentato omicidio di Betül: "Mi avresti voluto avvelenare per ereditare la mia fortuna, vero?". Quella di Çolak, però, non sarà solo un'intuizione, qualcuno l'aveva avvisato.

La confessione da parte del venditore di veleno

La persona che ha venduto il veleno a Betül qualche ora prima si è presentata da Çolak: "Tu non mi conosci, ma io so chi sei e ho sentito che molto presto sposerai Betül". Çolak non capirà perché quell'uomo stia mettendo in mezzo la sua futura moglie, ma molto presto lo scoprirà: "Betül ti vuole morto, fai attenzione a cosa bevi".

Çolak vorrà vederci chiaro e gli chiederà delle spiegazioni: "Betül ha comprato da me del veleno - gli dirà l'uomo - e mi ha chiesto dopo quanto tempo agisce. Non bere nulla, fai soprattutto attenzione alla limonata". Quell'uomo ha salvato la vita di Çolak, se non gli avesse detto nulla probabilmente sarebbe morto.

Çolak avrebbe potuto avere lo stesso destino di Fekeli

Come detto in precedenza, il veleno comprato da Betül è lo stesso che era stato acquistato da Abdülkadir per uccidere Fekeli. Voleva farlo fuori, ma allo stesso tempo voleva far credere che fosse morto per infarto. Così gli ha fatto somministrare questo veleno, che in realtà è una medicina molto potente che provoca all'istante un attacco di cuore.