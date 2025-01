Nella puntata finale di Endless love, sarà Baran a decidere il destino di Emir e Kemal. Entrambi moriranno in un'esplosione a catena di mine e sarà proprio Baran a organizzare questo piano con l'intento di uccidere solo Kemal. Quando Emir resterà intrappolato, proverà a salvarsi, ma Baran gli dirà chiaramente: da quel campo minato non c'è via di scampo.

L'alleanza tra Emir e Baran per eliminare Kemal

Nelle puntate che andranno in onda d'ora in poi su Canale 5, il pubblico farà la conoscenza di Baran, il nuovo braccio destro di Emir. Gli è stato suggerito perché, a quanto pare, è un uomo senza scrupoli.

Per lui l'ideale per portare a termine il progetto di eliminare per sempre Kemal.

Ci sarà la sua mano dietro il rapimento di Kemal durante il giorno del suo matrimonio e quando questo piano fallirà, farà degli appostamenti nella location del matrimonio per provare a ucciderlo durante la festa. Tuttavia, Emir lo fermerà, perché vorrà che Kemal muoia in maniera epica. Darà compito a Baran di organizzare un piano che possa permettere a Kemal di non avere scampo e morire.

Il piano di Baran per eliminare Kemal in un campo minato

Sarà proprio Baran a ordire il terribile piano del campo minato, la trappola in cui dovrà cadere Kemal. Per attirarlo useranno Nihan come esca: gli faranno credere che vogliono ucciderla, ma la realtà dei fatti sarà un'altra, perché quello destinato a morire sarà Kemal.

Sarà Emir stesso ad accompagnare Kemal nel luogo in cui si trova Nihan e gli darà una sorta di ultimatum: ha solo 20 minuti di tempo per salvare la ragazza. Kemal farà più in fretta possibile, una condizione che lo porterà, inconsapevolmente, ad addentrarsi in questo campo minato, sarà Nihan a dirgli di stare attento. Successivamente arriverà Emir, convinto di avere Kemal in trappola.

Il destino comune di Emir e Kemal

Quando Emir chiamerà Baran per farsi dire in che modo può uscire da quel campo minato, lui gli dirà: "Mi spiace, ma da quel campo minato non c'è via di scampo, è un viaggio senza ritorno". Emir vivrà un paio di minuti di ansia, quando capirà che anche per lui sarà la fine. A quanto pare, solo per Nihan ci sarà la speranza di sopravvivenza.

L'arrivo degli artificieri darà una speranza a Emir: solo la mina che si trova accanto a lui può essere disinnescata. Farà il suo percorso di salvezza, accanto all'artificiere, con un sorriso sornione, senza pensare che il suo destino sia morire non solo nella sua trappola, ma anche "tra le braccia" di Kemal. Sarà proprio quest'ultimo a tenerlo stretto per portarlo con sé nella morte. Non vorrà permettergli di rimanere in vita e rovinare quella di Nihan. Sarà così che i due moriranno nell'esplosione e aveva ragione Baran: da quel campo minato non c'è via di scampo.