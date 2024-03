Proseguono le anticipazioni di Terra Amara relativamente a ciò che accadrà durante la punta di venerdì 22 marzo che verrà trasmessa in prima serata su Canale 5. La soap è ormai alle battute finali e cresce l'attesa dei telespettatori per scoprire cosa accadrà ai principali protagonisti. Mentre Zuleyha dovrà darsi da fare per pagare un'ingente somma di denaro al fisco che le sta pignorando la casa, Fikret avrà a che fare con lo zio di Kerem Alì. Sarà Hakan, con il suo intervento tempestivo, a scoprire che in realtà l'uomo che si spacciava per il fratello di Mujgan altri non era che un impostore e lo farà arrestare.

Arriva il finto zio di Kerem Alì

Nella puntata di venerdì 22 marzo in prime time di Terra amara, si presenterà ad Adana un uomo che si presenterà come Mujdat, il fratello della defunta Mujgan. Costui chiederà un'elevatissima somma di denaro a Fikret in cambio della custodia del piccolo Kerem Alì. Zuleyha, scoperto il grosso problema del cognato, deciderà di prestargli il denaro necessario per pagare il ricattatore anche se lei stessa avrà a disposizione solo un giorno per pagare al fisco il denaro necessario affinché la sua villa non venga pignorata.

Mentre Mudjat prenderà il denaro giurando di rinunciare per sempre alla custodia del bambino, Zuleyha sarà costretta a chiedere a Gaffur e Selamet di vendere i suoi gioielli per pagare il fisco.

Ma quando l'ufficiale giudiziario arriverà alla villa per riscuotere i soldi, Gaffur non sarà ancora rientrato col denaro necessario.

Betul lascia la casa di Colak

Betul deciderà di lasciare la villa di Colak dicendosi stanca di essere vista da tutti come l'amante dell'uomo. Con questo gesto la figlia di Sermin spererà che Colak la sposi per poter poi ereditare tutto il suo denaro.

Ma i piani di Betul non si avvereranno.

Villa Yaman verrà pignorata, così Betul e Sermin per mettere in cattiva luce Zuleyha chiameranno un giornalista perché la notizia venga immediatamente a galla. Altun, però, non si darà per vinta, certa che non appena avrà i soldi della vendita dei suoi gioielli potrà pagare il suo debito.

Gaffur e Selamet però, dopo molte ore di assenza dalla villa, non faranno rientro.

Infine, Hakan dopo le dovute indagini farà arrestare il ricattatore di Fikret, che in realtà non era il fratello di Mujgan e che nel frattempo aveva rapito il piccolo Kerem Alì. Ignaro di tutto, Fikret si convincerà invece che a rapire il bambino sia stato proprio Hakan.

Successo per le repliche di Terra amara

Non tutti i telespettatori di Terra amara hanno preso bene il fatto che Mediaset abbia deciso di mandare in onda le ultime puntate della soap solo in prima serata, lasciando di fatto il posto a Endless Love, la nuova serie turca. La scelta sarà legata di certo al fatto che Terra amara riesce a raggiungere il venerdì sera picchi di ascolto che non sono eguagliati neanche da show come Michelle Impossible, in onda il mercoledì sera.

Di contro le repliche della soap in onda su Rete4 hanno raggiunto, sempre in riferimento alle rete e alla fascia oraria, un buon posizionamento, attestandosi al 3.29% di share. Insomma, pare proprio una conferma dell'enorme successo delle avventure di Zuleyha e Company.