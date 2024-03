Nelle prossime puntate di Terra amara Fikret scamperà alla morte grazie all'aiuto del dottor Dupont. Sarà il neurochirurgo a effettuare l'operazione di cui il giovane ha bisogno, dopo che è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale. Lütfiye, quando scoprirà che il nipote è salvo, festeggerà e non riuscirà a trattenere le lacrime, ma tutti gli amici di Fikret saranno felici per il suo stato di salute.

Il dottor Dupont può salvare Fikret

Fikret sarà vittima di un incidente stradale. Sarà Çolak, insieme ai suoi uomini, a organizzare tutto per ucciderlo facendolo uscire fuori strada.

Non riuscirà ad ammazzarlo, ma il giovane finirà in gravi condizioni in ospedale: a causa di un'emorragia cerebrale le possibilità di sopravvivenza saranno veramente minime.

I medici Aykut e Cengiz saranno chiari con Lütfiye e Züleyha: Fikret per salvarsi dovrebbe sottoporsi a un intervento chirurgico, ma in Turchia non c'è nessun neurochirurgo in grado di effettuare tale operazione. Solo uno potrebbe farla: il dottor Dupont, che lavora in una clinica Svizzera.

Hakan porta il dotto Dupont ad Adana

Dall'ospedale di Adana chiameranno subito il medico svizzero, ma sarà irraggiungibile in quanto in vacanza. Lütfiye e Züleyha sembreranno arrendersi, ci sarà solo una persona che non lo farà: Hakan.

Prenderà il primo aereo e volerà fino in Svizzera per parlare con il dottor Dupont e raggiungerlo nel luogo in cui è in vacanza.

Proverà a convincerlo ad andare in Turchia per operare Fikret e ci riuscirà. Dupont volerà ad Adana e appena arriverà in ospedale verrà preparata la sala operatoria per operare Fikret.

Fikret è salvo

Saranno ore di ansia. Lütfiye non avrà intenzione di lasciare l'ospedale nemmeno per un minuto e alla fine i medici usciranno dalla sala operatoria: "L'operazione è finita - dirà il dottor Aykut - e Fikret sta bene". Tutti tireranno un sospiro di sollievo. "Grazie al dottor Dupont Fikret è scampato alla morte", aggiungerà il dotto Cengiz e tutti non potranno che essere felici.

Fikret dovrà stare in terapia intensiva per un po' di tempo, in quanto ci vorranno dei giorni per riprendersi. Appena finito l'intervento Dupont potrà tornare in Svizzera e i medici ringrazieranno Hakan per ciò che ha fatto.

Furkan Palalı e la sorpresa C'è posta per te

Furkan Palalı è il regalo speciale di Roberta per Antonella 💌 #CePostaPerTe pic.twitter.com/TuHDRU0Sun — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 16, 2024

Nella serata del 16 marzo Furkan Palalı, l'interprete di Fikret, è stato ospite dell'ultima puntata di C'è posta per te. Ha fatto una sorpresa speciale ad Antonella da parte della figlia Roberta. In questo modo la ragazza ha voluto dire alla madre quanto sia importante per lei e quanto sia fiera di essere sua figlia, dopo essere state messe alla prova da una vita non propriamente facile.