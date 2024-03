Cambio di programmazione per Terra Amara che a partire da lunedì 11 marzo non andrà più in onda nel pomeriggio di Canale 5 per lasciare posto alla nuova soap tv turca Endless Love, lo sceneggiato che narra la tormentata storia d'amore tra Nihan e Kemal. Le vicende di Zuleyha e company traslocheranno al venerdì in prima serata e alla domenica pomeriggio in sostituzione del pomeridiano di Amici.

Terra amara dall'11 marzo non va più in onda nei pomeriggi feriali

A partire da lunedì 11 marzo cambierà la programmazione del pomeriggio di Canale 5. Terra amara, infatti, non andrà più in onda durante il pomeriggio dei giorni feriali.

Uno stop che lascerà un po' di amaro in bocca ai tantissimi fan di questa soap turca in vista dell'attesissimo finale di stagione. Manca poco, infatti, alla fine di questa quarta è ultima stagione e Mediaset ha deciso di centellinare le puntate per non perdere l'appeal del pubblico. I fedelissimi di questo sceneggiato possono comunque stare tranquilli visto che Terra amara traslocherà al venerdì in prima serata e alla domenica pomeriggio, prendendo il posto del pomeridiano di Amici che si concluderà il 10 marzo in vista del Serale.

Dall'11 marzo Endless Love sostituisce Terra amara alle 14.10

A partire da lunedì 11 marzo alle 14:10 Canale 5 trasmetterà la nuova soap turca Endless Love che di fatto prenderà il posto lasciato libero da Terra amara.

Mediaset ha deciso di scommettere nuovamente su uno sceneggiato turco e spera di bissare il successo di ascolti della soap ambientata a Cukurova. Le premesse perché ciò avvenga ci sono tutte, visto che Endless Love ha ottenuto un grande successo in Turchia e in altri paesi dove è già stata trasmessa. È una serie che raccontata la tormentata storia d'amore tra Nihan e Kemal, osteggiata dalla famiglia di lei che la costringe a sposare un uomo ricco di nome Emir.

Tutto fa pensare che anche i fan di Terra amara possano appassionarsi a questa nuova soap.

Il punto sulla nuova soap Endless Love

Endless Love potrebbe replicare anche in Italia il successo ottenuto in Turchia dove è andata in onda dal 2015 al 2017. Lo sceneggiato è stato trasmesso anche in altri 110 Paesi e ha ottenuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui il premio per la Miglior Telenovela agli Emmy Award nel 2017 e il premio per la Migliore soap opera Internazionale agli Soap Awards France.

Ad oggi Endless Love e la soap turca più vista al mondo ed è stata doppiata in ben cinquanta lingue. Da segnalare che nel cast di questo sceneggiato ci sono due attori amatissimi di Terra amara, ovvero Kerem Alisik e Ruzgar Aksoy, rispettivamente coloro che hanno prestato il volto a Fekeli e a Ercument.