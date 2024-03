Fikret continuerà a non fidarsi di Hakan nonostante egli assicurerà alla giustizia Mujdat, ossia il falso fratello della defunta dottoressa Mujgan Hekimoglu. In particolare negli episodi della soap Terra Amara in programma in prima serata su Canale 5 venerdì 22 marzo 2024, Fikret sarà convinto che Hakan in realtà abbia fatto rapire il piccolo Kerem Alì per poi salvarlo e fare così colpo su Zuleyha.

Hakan fa arrestare Mujdat, Gaffur e Selamat vengono derubati

Mujdat, il sedicente zio di Kerem Ali, dopo aver rapito il piccolo minaccerà di portarlo con sé negli Stati Uniti se Fikret (Furkan Palali) non gli darà 10 milioni di lire turche: appena riceverà la cifra richiesta, l’uomo rinuncerà alla custodia del nipote.

Ben presto Hakan (İbrahim Çelikkol) farà arrestare Mujdat, il falso fratello della defunta Mujgan, ma nonostante ciò Fikret sospetterà che l’imprenditore sia in qualche modo coinvolto nel rapimento di Kerem Alì.

Nel contempo Zuleyha (Hilal Altinbilek) avrà a disposizione soltanto un giorno per pagare un grosso debito con il fisco, quindi per evitare il pignoramento di casa Yaman chiederà a Gaffur (Bülent Polat) e Selamet. I due però ben presto verranno derubati e rinchiusi dentro al bagagliaio di un'auto. Allarmata per il fatto di non ricevere alcuna notizia, ben presto Altun si metterà alla loro ricerca con Ibo e Rasit, finendo per dover trascorrere la notte in un albergo.

Intanto Betul (Ilayda Çevik) abbandonerà la casa di Colak (Altan Gördüm), stanca di essere considerata la sua amante e si augurerà che l'uomo le chieda presto di diventare sua moglie: il suo obiettivo resta infatti sempre quello di impossessarsi delle sue ricchezze.

Riepilogo sull’arrivo di Hakan a Cukurova: Fikret è stato fin da subito sospettoso

Sin da quando Hakan Gümüşoğlu ha messo piede a Cukurova sotto la falsa identità di Mehmet Kara, Fikret è stato parecchio sospettoso nei suoi confronti. Inizialmente non ha accettato la vicinanza tra il ricco imprenditore e Zuleyha.

Successivamente però Fikret ha avuto un ripensamento nei suoi confronti.

Infatti dopo essere stato ferito ad una spalla nel bel mezzo di una sparatoria a Beirut, in cui si era recato per indagare su Hakan con l’amico Cetin, a sorpresa a salvarlo era stato proprio lo stesso Hakan, il quale aveva convinto un famoso chirurgo a operarlo.

Dopo tale gesto, al momento del ritorno in Turchia. Fikret ha quindi deciso di non dire a Zuleyha che in realtà Hakan le aveva sempre mentito sulla propria identità.