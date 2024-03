Brando annulla la scelta finale a Uomini e donne durante la registrazione del talk show del 7 marzo. Il tronista, dopo aver ammesso di essere ormai pronto per svelare il nome della ragazza con la quale intende costruire un percorso fuori dallo studio televisivo Mediaset, è andato in crisi all'ultimo momento.

Una decisione che sui social ha subito scatenato un vespaio di polemiche da parte dei fan, molti dei quali sostengono che il tronista sarebbe soltanto un "pagliaccio" che non avrebbe il coraggio di prendersi le sue responsabilità con Beatriz e Raffaella.

Il tronista Brando annulla la scelta finale a Uomini e donne

Durante la registrazione di questo giovedì pomeriggio, come svelato da Lorenzo Pugnaloni, era tutto pronto in studio per il momento della scelta finale di Brando.

Il tronista dopo diversi mesi di permanenza in trasmissione aveva svelato di essere ormai pronto per svelare il nome della prescelta tra Beatriz e Raffaella, le due pretendenti giunte al rush finale di questo percorso.

In studio sono arrivate anche le tradizionali poltrone rosse, simbolo per antonomasia della scelta. All'ultimo istante, però, il tronista ha avuto l'ennesimo ripensamento e alla fine ha scelto di annullare la scelta, lasciando nuovamente in bilico le due ragazze.

Il motivo di questa decisione? Brando ha ammesso di essere ancora in crisi e di non avere le idee chiare sulla sua scelta.

I fan polemici contro Brando dopo la sua decisione

Un modo di fare che sui social ha subito scatenato una marea di critiche da parte dei fan, molti dei quali hanno puntato il dito contro il tronista.

"Dopo queste anticipazioni è chiaro che se poi dovesse scegliere per davvero, si merita un no.

Chiunque sia la scelta finale, ormai è palese che ha scelto tanto per", ha commentato un fan sui social.

"Dopo sei mesi vi sembra normale che non provi un sentimento più forte per una delle due? A me sembra che voglia solo allungare il brodo e basta. Se non provi qualcosa di più forte per una delle due allora esci da solo senza prendere in giro nessuno", ha scritto un altro spettatore.

"Brando è solo un pagliaccio, senza attributi e palesemente disinteressato a entrambe. Fuori dalle scatole", sentenzia un'altra spettatrice del talk show di Canale 5.

In bilico il percorso del tronista a U&D

A questo punto, però, resta da capire cosa succederà nelle prossime registrazioni: non si esclude che il tronista possa rendersi conto di non provare un vero interesse per le due pretendenti e a quel punto andare via definitivamente.

Oppure potrebbe comunque fare la scelta finale, ma a quel punto correrebbe il rischio di beccarsi un no da parte di Beatriz o Raffaella.