A Uomini e donne è arrivato il tanto atteso momento della scelta di Brando Ephrikian. Le anticipazioni della registrazione del 12 marzo raccontano che il tronista ha scelto di uscire dal programma con Raffaella Scuotto, a discapito di Beatriz che non è riuscita a trattenere le lacrime. Occhi puntati anche su Ida Platano che ha avuto qualche screzio con Pierpaolo. Il corteggiatore si è arrabiato con lei ed è uscito momentaneamente dallo studio.

Brando sceglie Raffaella, Beatriz in lacrime

Il percorso di Brando è arrivato alla fine dopo sei lunghi mesi.

Il tronista ha fatto la sua scelta, come riportano le anticipazioni su ciò che è stato registrato il 12 marzo e che andrà in onda su Canale 5 tra qualche giorno. A sorpresa, Brando ha scelto di uscire con Raffaella. Niente da fare quindi per Beatriz, data da molti come la favorita. La ragazza italo brasiliana è scoppiata in lacrime non appena ha saputo di non essere la scelta ma, nonostante la delusione, ha fatto un discorso maturo e dolce al tronista. Nel momento in cui Brando si è trovato dinnanzi a Raffaella, ha fatto il classico discorso che è terminato con queste parole: "Non ti scelgo con la testa, ma con il cuore". La risposta di lei è stata un semplice sì. Via alla cascata di petali rossi con i due ragazzi che si sono baciati a lungo sotto gli occhi dei presenti in studio.

Pierpaolo si arrabbia con Ida e se ne va dallo studio

Dopo la scelta di Brando, c'è stato spazio anche per parlare dei percorsi di Ida e del nuovo tronista Daniele. Quest'ultimo, giunto da solo una settimana a Uomini e donne, ha già cominciato a fare le prime esterne con alcune delle corteggiatrici. Ida Platano, invece, ha portato in studio una torta per il compleanno di Mario Cusitore.

La stessa sorpresa che lei aveva fatto in occasione del compleanno di Pierpaolo. Con quest'ultimo ci sono stati alcuni fraintendimenti durante un'esterna. Il corteggiatore per scusarsi con Ida, è arrivato in studio con un mazzo di fiori e Ida lo ha perdonato. Poco dopo, però, Pierpaolo si è arrabbiato con lei nel momento in cui Ida ha rifiutato di ballare con lui.

Pierpaolo ha lasciato quindi lo studio, salvo poi tornare su richiesta di Gianni Sperti.

Il punto sul trono di Brando

Il percorso di Brando Ephrikian a Uomini e donne è stato uno dei più lunghi della storia del dating di Maria De Filippi. Se all'inizio Brando aveva attirato le simpatie del pubblico, a lungo andare i telespettatori si sono spazientiti a causa della sua perenne indecisione. A molti utenti infatti, è parso strano che dopo sei mesi non avesse nemmeno una preferenza sulle due corteggiatrici Beatriz e Raffaella. L'aver poi rimandato la scelta all'ultimo minuto aveva ancor di più indispettito il pubblico che ora finalmente può tirare un sospiro di sollievo. La decisione di Brando è stata presa e ha scelto Raffaella.