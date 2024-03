Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole previste dal 18 al 22 marzo rivelano che Alberto sarà furioso quando scoprirà che Clara è in dolce attesa.

Manuela invece si sentirà in colpa per quanto è accaduto alla piccola Irene e per i problemi che le ha causato. Intanto Guido continuerà ad assumere un atteggiamento scostante nei confronti di Mariella.

Clara è incinta, Alberto diventa una furia: anticipazioni di Un posto al sole al 22 marzo

Per Clara arriverà il momento di affrontare la difficile situazione che sta vivendo e, dopo aver fatto il test di gravidanza, scoprirà di essere incinta di un bambino.

Uno choc per l'ex compagna di Alberto che, dopo essere tornata a vivere sotto lo stesso tetto del padre di suo figlio, si ritroverà costretta a metterlo al corrente della verità dei fatti.

Quindi Clara confesserà a Palladini di aspettare un figlio da Eduardo e la reazione dell'avvocato non sarà affatto delle migliori. Alberto andrà su tutte le furie e si mostrerà fuori di sé dopo l'annuncio della donna che, nel frattempo, ammetterà di essere indecisa se tenere o meno questo bambino.

Clara era apparsa preoccupata dopo un ritardo di due mesi

Nelle puntate precedenti della soap opera, Clara aveva iniziato ad avere dei sospetti dopo un ritardo del ciclo di circa due mesi. La donna in un primo momento aveva confessato i propri timori e i suoi dubbi a Giulia, la quale si era rivelata subito una preziosa amica per la donna, pronta a incoraggiarla nonostante le sue paure.

Clara non aveva il coraggio di sottoporsi a un test di gravidanza, consapevole del fatto che nel caso in cui dovesse risultare positivo, il bambino che portava in grembo sarebbe stato di Eduardo, con cui ha vissuto una turbolenta storia d'amore che li aveva portati nei mesi scorsi anche a lasciare Napoli in gran segreto.

Manuela si sente in colpa per le vicende della piccola Irene

Intanto Manuela inizierà a sentirsi in colpa per quanto è accaduto alla piccola Irene. Era stata proprio lei a cederle di nascosto il cellulare e adesso che la verità è venuta a galla, non riuscirà a far finta di nulla. Intanto la bambina non si mostrerà affatto propositiva a collaborare con i genitori e la psicologa per risolvere il suo problema.

Guido invece continuerà ad avercela con sua moglie Mariella, motivo per il quale assumerà un atteggiamento scostante, che lo porterà a non vedere le azioni positive che la consorte compirà nei suoi confronti. Rosa e Manuel, invece, si prepareranno a lasciare la Terrazza per ritornare di nuovo nella loro casa.