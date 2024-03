Presto a Un posto al sole ci sarà un confronto molto importante tra Clara e Eduardo e la loro storia potrebbe finire. Nelle prossime puntate, la donna temerà di essere incinta di Sabbiese e dopo aver fatto il test si recherà in carcere per parlare con lui. Eduardo, tuttavia, sarà ancora arrabbiato per il trasferimento di Clara da Alberto e non si esclude che l'uomo possa lasciarla prima ancora di sapere che diventerà padre. A quel punto la donna non avrebbe il coraggio di dirgli che aspetta un figlio da lui per non forzare le cose.

La preoccupazione di Clara in vista di una possibile gravidanza

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Clara temerà una gravidanza visto che ha un ritardo di due mesi. La donna troverà conforto ancora una volta in Giulia che le starà accanto durante il momento del test. Le anticipazioni non rivelano quale sarà l'esito dell'esame, ma è probabile che Clara sia incinta, visto che poco dopo si recherà da Eduardo per dargli una notizia importante. Proprio in quel momento, però, Sabbiese spiazzerà la sua fidanzata con una decisione del tutto inaspettata. Visti i malumori degli ultimi giorni non si esclude che Eduardo decida di lasciare Clara. Eduardo, infatti, presto verrà a sapere da Rosa che la donna si è trasferita da Alberto con suo figlio Federico.

Sabbiese soffrirà molto nel sapere la donna che ama in compagnia di Palladini, ma lo ferirà ancora di più il fatto che Clara non gliene abbia parlato direttamente.

La spiazzante decisione di Eduardo e il piano di Alberto

Eduardo potrebbe maturare l'idea di rompere la relazione con Clara, visto che lui è in carcere e lei è sempre più vicina ad Alberto.

L'uomo precederà la sua fidanzata con una dichiarazione che la metterà in difficoltà ed è facile che Clara non riesce più a parlargli della gravidanza. Oltre alla delusione per la fine della loro storia, infatti, la madre di Federico non avrebbe nessuna intenzione di forzare Eduardo a restare con lei solo per il bambino in arrivo.

A quel punto per Clara si prospetterebbe un futuro sempre più difficile e la donna potrebbe di nuovo ricadere tra le braccia di Alberto. Palladini, infatti, non aspetta altro che Clara torni con lui e sta facendo in modo di restare nel suo appartamento il più a lungo possibile. L'uomo ha raccontato a Clara che avrebbe visto l'agente immobiliare per trovare un'altra sistemazione, ma in realtà ha contattato l'agenzia per rimandare il loro appuntamento.

L'amicizia preziosa di Giulia sempre pronta ad aiutare Clara

Clara mentirà anche sulla sua gravidanza con Alberto? Pur essendo una persona onesta, la madre di Federico potrebbe agire in preda alla disperazione e cercare di ricostruire la sua famiglia con Palladini.

In questo caso Alberto penserebbe che il figlio che Clara ha in grembo sia suo, ma per il momento si tratta solo di un'ipotesi. Molto probabilmente, Clara andrà via dal carcere con una forte delusione, ma Giulia la spingerebbe a parlare nuovamente con Eduardo e metterlo al corrente del suo stato di gravidanza.