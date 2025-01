Nihan sarà sul punto di farla finita con delle pillole nell'ultima puntata di Endless Love. Le anticipazioni rivelano che la donna non riuscirà ad andare avanti senza Kemal e desidererà mettere fine alla sua vita. Proprio quando starà per ingerire i farmaci, Leyla entrerà nella stanza di Nihan con la piccola Deniz e le farà cambiare idea. La zia inviterà Nihan a prendere in braccio sua figlia e per lei questo sarà l'inizio di una nuova vita.

La disperazione di Nihan senza Kemal

Le ultime puntate di Endless Love vedranno una resa dei conti durissima tra Kemal ed Emir.

La guerra tra i due uomini terminerà nel peggiore dei modi, perché entrambi perderanno la vita. Per Nihan sarà devastante dover dire addio a Kemal un attimo prima che le mine mettano fine per sempre ai suoi giorni. La protagonista non riuscirà a sopportare il dolore della perdita di Kemal, anche se entrambi lo avevano messo in conto. Affrontare la vita si dimostrerà molto più difficile di quanto potesse immaginare e l'unica cosa di Kemal che resterà a Nihan sarà una lettera. Poco prima di morire, infatti, Kemal avvertirà Nihan di averle lasciato delle parole importanti: "Ti ho scritto una lettera", dirà, "Si trova nello scaffale". Proprio con quelle parole d'amore davanti, la protagonista trascorrerà le sue giornate a piangere e penserà di farla finita per sempre.

La sofferenza porterà Nihan a voler seguire il suo amato e a questo proposito si preparerà una grossa quantità di farmaci da ingerire. La donna sarà sul punto di assumere le pillole, quando Leyla e la piccola Deniz entreranno in casa. La zia della donna capirà ciò Nihan stava per fare e andrà subito vicino a lei.

Deniz sarà la speranza di Nihan

Le anticipazioni di Endless Love raccontano un finale drammatico, ma anche pieno di speranza per il futuro. Nihan perderà l'uomo che ama, ma potrà ricominciare a vivere con Deniz. Leyla porterà la bambina da Nihan, invitandola ad andare avanti perché questo è quello che desiderava Kemal per lei ed è per questo che lui ha dato la vita.

Dopo qualche mese, Nihan continuerà a portare con sé la lettera di suo marito e a piangere sulle sue parole, ma con una consapevolezza diversa. Una delle bambine del quartiere le asciugherà le lacrime e lei la abbraccerà in riva al mare che ha sempre fatto da sfondo alla sua storia con Kemal.

Kemal sapeva di avere i giorni contati

Dalla lettera di Kemal si evince che l'uomo era ben consapevole del destino che gli sarebbe toccato. Emir, infatti, aveva promesso che non ci sarebbe stata felicità per lui e Nihan e nessuno ha mai avuto dubbi sulla sua pericolosità. Kemal, più di tutti, ha capito che Emir non si sarebbe mai arreso e non lo avrebbe mai lasciato in vita. Proprio per questo motivo, ha pensato di scrivere a Nihan in un giorno insospettabile, di ritorno dalla loro luna di miele.

Soydere era molto felice perché Deniz per la prima volta lo aveva chiamato papà, eppure aveva capito che quei giorni felici sarebbero stati anche gli ultimi. Kemal non ha mai fatto capire nulla a Nihan delle sue certezze e ha continuato a vivere rassicurandola, ma in realtà sapeva che ogni momento poteva essere l'ultimo.