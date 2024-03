Nelle puntate del 3 e 4 aprile di Un posto al sole Silvia cercherà di soffocare il proprio amore per l'ex Michele, rifugiandosi nella quotidianità con l'attuale compagno Giancarlo, ma ben presto i due ex coniugi si rivedranno e avranno una resa dei conti. All'oscuro di quello che stanno attraversando i suoi genitori, Rossella intanto ritornerà a casa dalla Spagna.

Nel frattempo Eduardo e Clara dovranno prendere una decisione riguardo al bambino che lei porta in grembo, proprio mentre lo stesso Sabbiese sarà deciso a collaborare con la giustizia.

Spoiler del 3 aprile: Silvia soffoca il suo amore per Michele

La vita di Eduardo sta per cambiare completamente, in quanto apprenderà che Clara è in attesa di un figlio da lui. La donna, però, da tempo è turbata in quanto non sa se far nascere il bambino o se interrompere la gravidanza. Presto i due dovranno prendere una decisione definitiva.

Nel frattempo Silvia avrà dei tormenti sentimentali. Dopo l'intenso riavvicinamento dal suo ex Michele, la proprietaria del caffè Vulcano cercherà di far finta di non provare niente per lui e si concentrerà su Giancarlo.

Puntata del 4 aprile: resa dei conti per Silvia e Michele, Rossella torna a Napoli

Silvia e Michele si ritroveranno alla resa dei conti e finalmente chiariranno quello che è accaduto tra loro.

Ignara di ciò che è successo tra i suoi genitori durante la propria trasferta in Spagna, Rossella rientrerà a Napoli e riprenderà la sua solita quotidianità.

Nel frattempo Eduardo informerà Damiano di aver deciso di diventare un pentito, pertanto da ora aiuterà le autorità ad acciuffare i malavitosi.

Infine la presenza di Bice a casa di Mariella e Guido accrescerà la distanza e le liti tra i due coniugi.

Ipotesi: la collaborazione di Eduardo permette a Rosa di liberarsi dei malavitosi

Sabbiese sarà pronto a lasciarsi la camorra alle spalle, collaborando con la giustizia. Questa decisione potrebbe portare delle conseguenze importanti all'interno della storyline di Clara ma anche in quella di Rosa. Quest'ultima è tormentata da alcuni malavitosi che la perseguitano pur di costringerla a lasciare l'appartamento in cui vive.

Con l'intervento di Sabbiese non è da escludere che l'incubo della signora Picariello possa volgere al capolinea. Le autorità potrebbero infatti riuscire ad arrestare il clan di Angelo Torrente e l'imprenditore Flavio Bianchi. In questo modo Rosa e suo figlio Manuel potrebbero riavere la serenità di un tempo.