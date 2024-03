Rosa prenderà una decisione inaspettata nella puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 6 marzo, ma le anticipazioni non rivelano di cosa si tratta. Niko, invece, avrà un incontro in montagna con Valeria, la sua ex, che porterà spensieratezza alla sua vacanza. Manuela sarà molto gelosa, ma anche Jimmy sembrerà infastidito dalla situazione. Infine, Filippo e Serena saranno alle prese con i problemi di Irene e i due coniugi non saranno d'accordo su come comportarsi con lei.

L'incontro di Niko in montagna

La giornata di mercoledì sarà piuttosto importante per Rosa che prenderà una decisione inaspettata lasciando tutti di stucco.

Di cosa si tratta? Le trame non parlano di cosa sceglierà di fare Rosa, ma è possibile che gli ultimi eventi abbiano cambiato molto il suo modo di vedere le cose. Non si esclude che la donna pensi di darsi da fare come ha fatto Clara e ricominciare a studiare per prendersi un diploma. In questo modo la donna migliorerebbe la sua vita lavorativa visto che negli ultimi tempi si sentiva frustrata dalla mancanza di prospettive. Nel frattempo, per Niko ci sarà una bella sorpresa in vacanza, perché incontrerà Valeria, la sua ex, dopo molti anni.

La gelosia di Manuela e Jimmy

L'incontro tra Niko e la sua ex fidanzata scatenerà la gelosia di Manuela. La sorella di Serena, nonostante la sua storia con Costabile, dovrà ammettere che i suoi sentimenti nei confronti del giovane avvocato sono ancora vivi.

Manuela non sarà la sola ad essere gelosa della situazione in montagna, perché anche Jimmy sarà infastidito dalla presenza di Valeria. Probabilmente, il bambino, aveva pensato che avrebbe trascorso molto tempo da solo con suo padre senza intromissioni. Ci saranno novità anche per Filippo e Serena che dovranno far fronte allo strano comportamento di Irene, ma non saranno d'accordo su come comportarsi con la bambina.

Lo strano comportamento di Irene ha messo in allarme i suoi genitori

Nelle scorse puntate, Irene ha iniziato ad avere un comportamento sempre più preoccupante. La bambina era di pessimo umore e non aveva voglia di stare con gli altri bambini o frequentare la scuola. All'insaputa di Filippo e Serena, Irene guarda assiduamente dei video di una influencer che parla con disprezzo della famiglia.

Nei video, inoltre spesso ci sono consigli poco raccomandabili che Irene segue puntualmente. La bambina ha sfruttato un trucco della influencer per simulare la febbre e saltare la scuola. Nonostante stesse meglio, però, dopo qualche giorno Irene si è rifiutata di riprendere la sua vita normale. A quel punto Serena e Filippo hanno deciso di sentire una psicologa per affrontare i problemi della bambina.