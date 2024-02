Niko incontrerà la sua ex fidanzata Valeria in Trentino nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 4 all'8 marzo. A rivelare la notizia è stata l'attrice Benedetta Valanzano sul suo profilo Instagram, pubblicando le foto del set. Sapere che il giovane avvocato ha rivisto la sua ex farà ingelosire Manuela, che nonostante la presenza di Costabile continuerà a essere gelosa di Niko. A quanto pare Valeria non piacerà neanche al piccolo Jimmy, che sperava di non dividere con nessuno il tempo con suo padre.

Una vacanza speciale per Niko in Trentino

Niko partirà per il Trentino insieme a Renato, Jimmy e Raffaele.

La vacanza in montagna sembrerà procedere a gonfie vele per la famiglia Poggi, che avrà solo qualche intoppo a causa della presenza non prevista di Raffaele. Presto, tuttavia, ci sarà un altro imprevisto a cambiare i piani dei vacanzieri: l'incontro di Niko con una sua ex fidanzata. Le anticipazioni non rivelavano di chi si tratti, ma dal profilo Instagram dell'attrice Benedetta Valanzano è possibile capire che si tratta di Valeria, la ex fidanzata di Niko. Per il giovane avvocato questo incontro sarà davvero una piacevole sorpresa e le vacanze per lui procederanno in modo spensierato.

Jimmy infastidito dalla presenza di Valeria

La presenza di Valeria in vacanza sarà un piacere per Niko, ma per Jimmy non sarà lo stesso.

Il bambino sarà infastidito dalla ragazza, che gli sottrarrà del tempo prezioso da trascorrere con suo padre. La notizia arriverà evidentemente anche alle orecchie di Manuela, che sarà molto gelosa e temerà un ritorno di fiamma. La zia di Jimmy probabilmente verrà a sapere direttamente dal bambino che suo padre ha rivisto la sua ex e non sarà indifferente.

Nonostante la sua storia con Costabile proceda a gonfie vele, Manuela non ha mai dimenticato Niko.

Chi è Valeria Paciello

Il personaggio di Valeria ha lasciato Un posto al sole nel 2010 e dopo 14 anni è pronta a tornare. Lavorava a casa Poggi come donna delle pulizie, e tra lei e Niko è nata la passione. L'amore tra i due giovani ha portato anche a una gravidanza inaspettata che non si è conclusa nel migliore dei modi: dopo essere fuggita con Niko per non abortire come voleva suo padre, Valeria ha perso il bambino per delle complicazioni.

L'accaduto ha diviso i due ragazzi, che forse erano troppo giovani per affrontare un dolore così grande e la storia tra i due si è conclusa poco dopo. Niko non ha più rivisto Valeria perché la ragazza ha lasciato Napoli. Adesso che sono entrambi maturi tornerà la passione tra loro? Per il momento non c'è nessuna certezza su questo, ma non si esclude.