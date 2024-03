Cambio programmazione per Uomini e donne nel palinsesto di venerdì 22 marzo. Al suo posto ci sarà spazio per la messa in onda di uno speciale di Amici 23.

A poche ore dall'inizio del serale, e dopo la registrazione della prima puntata che andrà in onda sabato 23 marzo su Canale 5, verrà trasmessa una puntata dedicata interamente ai 15 allievi che sono riusciti ad accedere allo show di prime time.

Salta la puntata di Uomini e donne di venerdì 21 marzo su Canale 5

Il palinsesto pomeridiano di Canale 5 subirà delle modifiche e farne le spese sarà l'appuntamento con Uomini e donne.

Eccezionalmente per venerdì pomeriggio non ci sarà spazio per le nuove vicende dei protagonisti del trono over e quelli del trono classico, dato che la trasmissione non andrà in onda.

Uomini e donne chiuderà la sua settimana di programmazione giovedì 21 marzo, per poi tornare in onda regolarmente a partire da lunedì 25 marzo per la nuova settimana di programmazione su Canale 5.

Speciale Amici 23 in daytime dalle 14:45: cambio programmazione Mediaset

Venerdì 22 marzo, invece, al suo posto ci sarà spazio per uno speciale di Amici 23 che andrà in onda dalle 14:45 alle 16:05 circa.

Una puntata eccezionale con il talent show che permetterà al pubblico di conoscere ancora meglio i 15 concorrenti che sono stati scelti quest'anno per la fase del serale, previsto a partire da sabato 23 marzo su Canale 5.

A seguire, alle 16:05, ci sarà la consueta striscia del daytime che andrà avanti fino alle 16:40 circa, quando poi la linea passerà a un nuovo episodio della soap spagnola La Promessa.

Il talent show, a partire da questa settimana, non andrà più in onda neppure di domenica pomeriggio: al suo posto dal 24 marzo sono previsti i nuovi episodi di Beautiful e Terra amara, dalle 14 alle 16:30 circa.

Maria De Filippi domina gli ascolti del pomeriggio con il talk show dei sentimenti

Intanto anche questa settimana il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi si conferma leader indiscusso della propria fascia oraria, con una media di ascolti che supera la soglia dei 2,7 milioni di spettatori e uno share del 27%.

Dopo la cancellazione di Terra amara nella fascia pomeridiana del daytime feriale, la trasmissione che vede protagonisti Gianni Sperti e Tina Cipollari nei panni di opinionisti è tornata a prendersi lo scettro del pomeriggio.

Numeri che non metterebbero affatto in discussione la riconferma della trasmissione nella prossima stagione televisiva 2024/2025.