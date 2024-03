Venerdì 15 marzo è una data importante per Un posto al sole. Quel giorno è infatti previsto il matrimonio tra Riccardo e Rossella. In queste ore si stanno susseguendo indiscrezioni, foto e rumor in merito alle nozze. Tali informazioni stanno accrescendo l'hype attorno all'evento; tuttavia, non dicono nulla di preciso in merito a quello che accadrà.

Le anticipazioni ufficiali della settimana dal 10 al 15 marzo per ora rivelano che Rossella, alla vigilia delle nozze, prenderà una sbandata in occasione del suo addio al nubilato. Tutto ciò però, a quanto pare, non le impedirà di giungere all'altare.

Resta però da capire che impatto avrà sulla sua decisione finale. Non c'è nessun accenno, invece, all'altro osservato speciale: Riccardo, attorno a cui girano altre suggestive teorie.

L'addio al nubilato di Rossella

Mercoledì 13 marzo verrà organizzato, a sua insaputa, un addio al nubilato in onore di Rossella. Non vengono forniti molti dettagli sull'evento ma, a quanto pare, la giovane dottoressa berrà un po' troppo alcol e questo la porterà ad avvicinarsi "pericolosamente" a Nunzio. Non è chiaro cosa che accadrà di preciso tra i due; l'ipotesi più probabile è quella di un bacio, ma in ogni caso, qualsiasi cosa succederà, non sarà abbastanza da far tornare Rossella sui suoi passi.

La ragazza, infatti, giovedì 14 marzo si dedicherà agli ultimi preparativi e poi venerdì 15 si dirigerà in chiesa per fare il grande passo.

Arriva il giorno del matrimonio

Al momento ci sono varie teorie in merito a quello che accadrà il giorno delle nozze, ma nessuna certezza. L'unica notizia ufficiale trapelata finora è quella che vedrebbe la giovane Graziani in ritardo in chiesa, ma tale indiscrezione non rivela nulla di sconcertante.

Oltre alla suggestiva ipotesi di una fuga in moto (di Rossella e Nunzio o di Riccardo e Virginia?

ndr) e all'effettiva celebrazione delle nozze, si sta facendo strada un'altra indiscrezione che vedrebbe Rossella ripensarci dopo quanto avvenuto tra lei e Cammarota all'addio al nubilato.

Le altre vicende: Clara incinta di Eduardo? Mariella in ansia per Guido

Clara confiderà a Giulia di temere di essere incinta di Eduardo. In seguito i due si incontreranno in carcere e l'ex boss spiazzerà la donna con una rivelazione sorprendente.

Mariella, dopo il grande spavento, inizierà a coccolarsi Guido, ma quest'ultimo non sembrerà apprezzare le sue tardive premure.

Diego e Ida trascorreranno una serata di svago al Vulcano, ma la sua prolungata assenza farà storcere il naso a Ferri e Marina.

Dopo aver scoperto della relazione tra Niko e Valeria, Manuela deciderà di fare la sua mossa. Infine Filippo e Serena, sempre più in ansia per Irene, dovranno convincerla ad andare dallo psicologo.