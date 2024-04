Uno dei guanti di sfida della settima puntata del serale di Amici è stato lanciato da Alessandra Celentano agli allievi dei CuccaLo. La maestra ha chiesto a Mida e a Sarah di scegliere chi di loro si dovrà confrontare con Dustin per dimostrare di essere "l'eccellenza". Sui social network, però, c'è chi è perplesso perché questa prova ballo contro canto è identica a quelle che i ragazzi fanno ogni settimana davanti alla giuria.

Il guanto contro Mida e Sarah

Visto che Marisol e Dustin sono gli unici ballerini rimasti in gara ad Amici (e si contenderanno la vittoria della loro categoria), la maestra Celentano è stata costretta a lanciare un guanto di sfida diverso dal solito.

Nel corso del daytime andato in onda il 29 aprile, Mida e Sarah sono stati informati del fatto che Alessandra vuole che uno di loro si sfidi con Dustin nella prossima puntata del serale. I due allievi hanno avuto carta bianca su tutto, dalla scelta dell'esibizione alla messa in scena da proporre alla giuria.

L'insegnante di danza classica si è detta certa che a vincere questo confronto sarà il suo alunno perché rappresenta la vera eccellenza, cosa che non pensa dei talenti delle altre squadre.

Lorella ed Emanuel hanno incontrato i loro ragazzi e si sono presi 24 ore di tempo per decidere cosa schierare e soprattutto se puntare su Mida o su Sarah.

Lo scetticismo della rete

il guanto che ha lanciato la maestra Celentano è una prova di ballo contro canto, esattamente come accade da sei settimane a questa parte al serale.

Questo dettaglio è stato notato anche dai fan di Amici, gli stessi che sui social network hanno espresso una certa perplessità per quello che è andato in onda. "Scusate ma è ballo contro canto, che senso ha? Questa è la classica prova di una manche", si legge su X.

In effetti da quando è iniziata la fase in prime time sono stati tanti i confronti tra cantanti e ballerini ai quali ha assistito il pubblico, quindi la sfida che ha richiesto Alessandra non rappresenta una novità per quest'edizione.

"Non sanno più che inventarsi", "Ha avuto mesi per lanciare un guanto a Sofia e non l'ha fatto, ora che è uscita lo lancia ai cantanti. Forse aveva paura?", "Io scioccato", "Ma perché per esaltare i suoi allievi deve screditare quelli degli altri?", "Questo guanto è una sfida normale", queste sono alcune delle opinioni che il pubblico ha espresso sul web.

Il ritorno degli eliminati

A colpire i fan, però, è stata soprattutto l'anteprima video di quello che andrà in onda il 30 aprile. Kumo, Nicholas e tutti gli altri eliminati del serale di Amici sono tornati in studio per un motivo che non è stato svelato: nella prossima puntata si scoprirà perché gli otto ex allievi hanno ripreso posto tra i banchi anche se non sono più in gara.

Tra le ipotesi che stanno circolando sul web c'è anche quella di un possibile ripescaggio, di una sorpresa ai talenti ancora in gioco o di un "sondaggio" per capire chi vorrebbero in finale dei sette compagni.