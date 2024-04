Gran parte del daytime di Amici del 9 aprile è stato dedicato a Gaia e alle lacrime che ha versato quando ha saputo che al serale dovrà esibirsi in culotte. Maria De Filippi ha cercato di aiutare la ballerina ad affrontare le sue insicurezze, chiedendo agli altri allievi cosa cambierebbero del loro aspetto, dopodiché ha fatto fare a tutti un esercizio allo specchio. Sui social network in tanti hanno protestato per lo spazio che si continua a dare alla ragazza e alle sue vicende personali..

L'affetto di Maria De Filippi

Per l'ennesima volta da quando è iniziata la 23^ edizione di Amici i telespettatori hanno assistito a un daytime sulle insicurezze di Gaia.

Martedì 9 aprile è andata in onda una puntata in cui Maria ha cercato di consolare la ballerina dopo averla vista piangere per un guanto di sfida lanciato dalla maestra Celentano; non appena ha saputo che si sarebbe dovuta esibire in culotte, infatti, la giovane non ha trattenuto le lacrime.

La presentatrice ha provato ad aiutare la ragazza invitando Marisol, Sofia e Dustin ad elencare i loro pregi e difetti fisici, poi ha chiesto a Gaia di fare lo stesso guardandosi allo specchio.

Per circa mezz'ora, dunque, su Canale 5 è stato trasmesso un pomeridiano quasi interamente dedicato alla danzatrice che da settembre non riesce a piacersi e a mostrarsi sicura del suo aspetto e di come appare sul palco.

Il parere del pubblico su X

Sotto al post che la pagina X di Amici ha dedicato al nuovo racconto su Gaia e le sue insicurezze si possono trovare i commenti di quei fan che sono un po' stanchi di assistere sempre alle stesse cose da mesi, soprattutto a puntate con protagonista la ballerina di Raimondo Todaro.

"Ancora? Ma è una lagna", "Ormai è diventato Amici di Gaia", "Basta, ci siamo rotti di vedere pomeridiani solo su di lei", "Ma quali insicurezze, le piace fare la vittima", "Che noia, ma si lamenta di tutto?", "Tutta una puntata a fare la terapia a lei e poi fuori ci sono ballerini molto più bravi", "Ci farete vedere Gaia a oltranza come è stato con Nciholas?", "Non ne possiamo più", "All'inizio ci stava, ma dopo sei mesi non le credo più", queste sono alcune delle opinioni che gli spettatori hanno espresso sui social network sul daytime che è andato in onda il 9 aprile.

La difficile separazione da Mida

Da quando è iniziato il serale i daytime di Amici si occupano anche di Gaia e dei suoi tentativi di riavvicinarsi a Mida dopo la rottura.

Sebbene il cantante abbia detto no al ritorno di fiamma più volte, infatti, la ballerina non molla e in casetta cerca ogni espediente per farsi notare o per parlare con lui.

Gli altri allievi hanno rimproverato spesso la giovane dandole del "clown", ma uno dei più duri è stato Dustin quando le ha detto: "Basta. Tu non gli piaci, gli piace solo la tua compagnia".