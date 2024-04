Damiano sorprenderà Viola regalandole un bracciale e un mazzo di fiori nelle puntate di Un posto al sole di lunedì 15 e martedì 16 aprile. Le anticipazioni raccontano che in un primo momento la figlia di Ornella preferirà non festeggiare i suoi 40 anni per non rattristare troppo Antonio con l'assenza di Eugenio, ma sarà piacevolmente stupita dal gesto di Damiano. Viola deciderà di improvvisare una cena al Vulcano curata da Diego per vivere il suo giorno speciale con chi ama. Rosa, invece, si renderà conto che vivere con il suo ex innamorato di un'altra la fa soffrire troppo e prenderà una decisione inaspettata.

Niko penserà a cosa vuole per il suo futuro, mentre Nunzio continuerà le indagini sull'incidente di Diana.

Rosa prende una decisione inaspettata

Ornella e Raffaele insisteranno per festeggiare il compleanno di Viola, che ha raggiunto il traguardo dei 40 anni. Pur apprezzando l'affetto della madre e del suo compagno, preferirà non festeggiare, per evitare ad Antonio la tristezza dell'assenza di Eugenio. Nel frattempo Damiano preparerà una sorpresa per la sua amata e tornerà a casa con un pacchettino della gioielleria, che farà rattristare Rosa. Quest'ultima non potrà fare a meno di pensare che quando Damiano stava con lei non si ricordava mai delle ricorrenze. Rosa si renderà conto che il suo amore per il poliziotto non è mai cambiato e saperlo con un'altra la farà soffrire troppo.

Vivere con Renda sarà ogni giorno più difficile per Rosa, tanto che prenderà una decisione inaspettata.

Una giornata serena per Viola

Viola sarà sorpresa da Damiano che andrà a trovarla al lavoro e le porterà un mazzo di fiori e il braccialetto acquistato. L'umore dell'insegnante cambierà decisamente e Viola sarà così felice da organizzare una cena al Vulcano per festeggiare il suo compleanno con chi ama, e Diego le darà una mano.

Nel frattempo Nunzio inizierà a collaborare con Marta per fare chiarezza sull'incidente di Diana, ancora in gravi condizioni in ospedale. Ci saranno novità anche per Niko, che dopo la visita di Valeria sarà costretto a pensare in modo più deciso alla sua vita sentimentale.

Damiano può andare incontro a seri rischi

Cosa dirà Rosa a Damiano?

Dando uno sguardo alle trame dei prossimi giorni è possibile intuire che la donna chiederà al poliziotto di lasciare il suo appartamento. Non è ancora chiaro come andrà a finire questa storia, ma arriveranno nuove intimidazioni per Rosa e Manuel che metteranno in allarme Renda. Non si esclude che Damiano decida di restare comunque a vivere con Rosa, visto che inizierà a indagare con Eduardo sui ricattatori della sua ex moglie. Renda potrebbe mettere in pericolo la sua vita andando contro la criminalità organizzata e non si esclude che Viola possa iniziare ad allontanarsi da lui. La donna in passato aveva lasciato Eugenio a causa dei grossi rischi che correva con il suo lavoro.