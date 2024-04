Le anticipazioni americane di Beautiful spiegano che Katie andrà a trovare Bill e si domanderà come abbia fatto l'uomo a ricattare Finn e sua moglie per liberare Sheila. A quel punto Taylor interverrà con la sua rivelazione che lascerà Katie senza parole: "Ho sparato io a Bill". Katie sarà sconvolta, ma finalmente capirà con cosa Bill abbia ricattato Steffy e suo marito.

L'ultimatum di Katie non fermerà i progetti di Bill

La scelta di Bill che salverà Sheila dalla prigione e inizierà una relazione d'amore con lei stupirà tutti, ma Katie non riuscirà proprio ad accettare questa situazione.

La sorella di Brooke riconoscerà che Bill è un ottimo padre, ma fino a quando sarà accanto a Sheila non gli farà vedere suo figlio Will. Nonostante l'ultima volta sia stata cacciata da Bill, Katie farà un altro tentativo e quando Sheila non sarà in casa andrà a trovare il suo ex, incalzandolo con le sue domande. La donna metterà più volte Spencer di fronte a una scelta: o Sheila o la sua famiglia e suo figlio, ma Bill sembrerà irremovibile. Katie, tuttavia, sarà così insistente che alla fine Spencer sembrerà cedere e le chiederà cosa accadrebbe se Sheila finisse in prigione. In dettaglio, Bill chiederà a Katie se lei sarebbe disposta a tornare con lui, ma lei gli farà capire che sarebbero presenti nella vita di Will, ma non come coppia.

Bill rassicurerà Sheila sul suo amore per lei

Sheila rientrerà in casa proprio in quel momento e sentirà Bill mettere in dubbio per un attimo i suoi progetti futuri. La signora Carter si farà subito avanti per sottolineare il suo posto a casa Spencer e provocherà Katie offrendole un caffè. La sorella di Brooke sarà costretta ad andare via in preda alla collera, mentre Bill spiegherà a Sheila di aver avuto solo un momento di nostalgia per suo figlio.

Katie andrà a trovare Steffy e si sfogherà con lei sull'ultima discussione avuta con Bill. La donna racconterà che Spencer è ormai irriconoscibile e continuerà a domandarsi come abbia fatto a far scagionare Sheila [VIDEO]. A quel punto entrerà in gioco Taylor che stanca di nascondersi farà a Katie una rivelazione che la lascerà senza parole.

"È colpa mia, gli ho sparato!", dirà Taylor a Katie, "Ho sparato io a Bill". Katie sarà sconvolta, ma finalmente capirà con cosa Bill abbia ricattato Steffy e suo marito.

Il colpo di fulmine tra Sheila Carter e Bill Spencer

Nelle puntate precedenti Bill ha incontrato Sheila per caso al Giardino e con lei ha trascorso la notte parlando della sua vita. I due protagonisti hanno trovato molte cose in comune, tanto che si sono convinti di essere fatti l'uno per l'altra. Sheila ha perso l'amore della sua famiglia a causa dei suoi errori e Bill ha perso Katie e Brooke che non lo hanno mai amato come desiderava. Spencer ha difeso Sheila contro tutti, fino a ricattare Finn e Steffy per impedire loro di testimoniare al processo contro la signora Carter. Bill e Sheila adesso vivono insieme e difendono il loro amore nonostante la disapprovazione delle famiglie.