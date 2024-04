Cambio programmazione su Canale 5 nel corso della giornata del 25 aprile per la festa della Liberazione. Il palinsesto del pomeriggio non prevede la messa in onda della soap opera turca Endless Love, mentre in prime time non ci sarà spazio per un nuovo appuntamento con L'Isola dei Famosi.

Il reality show condotto da Valdimir Luxuria sarà sostituito da un nuovo appuntamento serale con la soap opera Terra amara.

Si ferma Endless Love, stop per Uomini e donne e Amici: cambio programmazione 25 aprile

Le variazioni di palinsesto per la festa della Liberazione prevedono uno stop in daytime per Endless Love.

La soap opera con protagonisti Kemal e Nihan si fermerà eccezionalmente per un giorno, salvo poi ritornare in onda venerdì 26 aprile con un appuntamento speciale della durata di quasi due ore.

A seguire non ci sarà spazio neppure per l'appuntamento con Uomini e donne: il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi si fermerà in daytime così come non ci sarà spazio per la consueta striscia pomeridiana di Amici 23.

Al loro posto, a partire dalle 14:10 è in programma un appuntamento speciale con la soap opera La Promessa, in programma fino alle 17:00 circa.

A quell'ora la linea passerà al consueto appuntamento con Pomeriggio 5, il talk show condotto da Myrta Merlino che andrà in onda rigorosamente in diretta e poi a seguire spazio al game show Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis.

Terra amara sostituisce L'Isola dei famosi in prime time

Cambiamenti previsti anche nella fascia serale di Canale 5, dove il prossimo 25 aprile non ci sarà spazio per la seconda puntata settimanale de L'Isola dei famosi.

Il reality show condotto da Vladimir Luxuria con la partecipazione di Sonia Bruganelli e Dario Maltese come opinionisti andrà in onda soltanto lunedì 22 aprile per poi ritornare in onda nuovamente il 29 aprile.

Nella serata della Liberazione andrà in onda un appuntamento speciale con la soap opera Terra amara in prima visione assoluta, che sarà poi in onda anche venerdì 26 aprile.

Il primo bilancio della nuova Isola dei famosi con Luxuria

Intanto, a distanza di due settimane dall'inizio di questa nuova edizione, il bilancio dell'Isola sembra essere discretamente positivo.

La media registrata fino a questo momento è di circa 2,4 milioni di spettatori a puntata, pari a uno share che oscilla tra il 17 e il 19%.

Numeri più o meno in linea con quelli che era riuscita a portarsi a casa Ilary Blasi con l'ultima edizione del reality show che ha condotto su Canale 5.

Il cambio conduzione di quest'anno per il momento sembra aver convinto il pubblico da casa e in tanti sui social apprezzano lo stile di Luxuria, schietta e talvolta un po' maestrina nei confronti dei naufraghi.