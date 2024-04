Emir incontrerà Galip nella casa in cui viene tenuta sua madre nella puntata di Endless Love di lunedì 29 aprile. Le anticipazioni spiegano che riferendosi alla madre, Emir dirà: "L'hai legata e condannata a questo letto per 25 anni e ora vuoi fare lo stesso con me". L'uomo chiederà a suo padre di ridargli le chiavette usb che ha rubato, ma Galip non vorrà saperne. Nel frattempo, Kemal osserverà la scena di nascosto e dirà a Nihan che farà di tutto per prendere quelle chiavette.

Il rifiuto di Galip di fronte alla richiesta di Emir

I segreti di Emir continueranno a essere messi in discussione e Galip farà di tutto per proteggere suo figlio dal ricattatore misterioso.

L'uomo riuscirà ad impossessarsi delle chiavette usb che riportano le immagini dell'omicidio alla casa estiva.

Successivamente, Galip incontrerà suo figlio nella casa in cui viene tenuta Mujgan, la madre di Emir che giace in un letto da 25 anni in stato di incoscienza. Il marito di Nihan chiederà a suo padre di ridargli quelle chiavette, ma Galip non avrà nessuna intenzione di cedere. L'uomo spiegherà a suo figlio che se è riuscito ad arrivarci lui, qualcun altro potrebbe avere quei dispositivi e per questo vuole proteggere suo figlio dai guai. Emir sarà furioso e guardando sua madre dirà: "L'hai legata e condannata a questo letto per 25 anni e ora vuoi fare lo stesso con me".

Nihan proverà inutilmente a fermare Kemal

Galip non si lascerà convincere dalle parole di Emir, certo che prima o poi riuscirà a catturare chi lo sta ricattando. L'imprenditore non apprezzerà affatto l'aiuto di suo padre e vedrà i suoi gesti di protezione come un controllo della sua vita. Nel frattempo, dall'esterno, Kemal osserverà la scena mentre sarà con Nihan al telefono.

L'ingegnere dirà alla sua amata che scoprirà da solo cosa l'ha costretta a sposare Emir e lo farà prendendo quelle chiavette. Nihan continuerà a pregarlo di fermarsi, perché finirebbero tutti nei guai, ma Kemal sarà determinato: "Ti restituirò la tua indipendenza e la tua vita".

Galip ha preso le chiavette segrete di Emir

Nelle puntate precedenti, dopo aver portato Zeynep in barca e averla baciata, Emir si è recato alla sua cassetta di sicurezza.

L'uomo si è reso conto che le sue chiavette segreti non erano presenti ed è andato su tutte le furie con il guardiano.A prendere i preziosi dispositivi è stato Galip che ha chiesto alla segretaria la chiave di suo figlio e ne ha fatto un doppione.

Nel frattempo, Zeynep ha chiesto a Salih una pausa per riflettere, ignara che Emir l'abbia ingannata. L'uomo, infatti, ha organizzato l'invito in barca solo per scattare la foto del loro bacio e tenere in pugno Kemal.