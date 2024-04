Nelle puntate di Endless Love in programma dal 15 al 20 aprile, in prima visione sui teleschermi di Canale 5, Asu (Melisa Aslı Pamuk) metterà in azione un piano per allontanare Kemal (Burak Ozcivit) da Nihan (Neslihan Atagul). La nipote di Hakki farà credere alla pittrice di aver trascorso la notte insieme al suo ex fidanzato. Una bugia che avrà non poche conseguenze, visto che Nihan soffrirà parecchio per la cosa.

Anticipazioni Endless Love: Nihan crede che Asu e Kemal abbiano passato la notte insieme

Asu si presenterà da Kemal, appena trasferitosi nella tenuta accanto a quella dei Sezin.

Attirerà l'attenzione dell'ingegnere esagerando con gli alcolici. Kemal dovrà darle ospitalità nella sua camera da letto, visto che non sarà in grado di guidare. Il mattino dopo Asu farà colazione insieme lui e si scuserà per avergli dato dei grattacapi e accetterà un passaggio in ufficio. Nihan fraintenderà tutto quando vedrà la scena dal ciglio della strada. Asu contribuirà ad aumentare i sospetti della pittrice nel momento in cui le confiderà di aver trascorso la notte con Kemal.

La bugia di Asu scatena la gelosia di Sezin

La bugia di Asu susciterà la gelosia di Nihan Sezin, che in preda all'isterismo telefonerà immediatamente a Yasemin. Il doppio gioco della ragazza però non si fermerà qui, visto che rivelerà a suo zio di essere innamorata da tempo di Kemal, tanto da credere che ricambi i suoi sentimenti.

Per questo motivo Hakki organizzerà un pranzo con l'ingegnere per convincerlo a fare una dichiarazione d'amore alla nipote. Leyla, presente al pranzo insieme ad Asu, inizierà a nutrire dei sospetti. La donna avviserà Kemal: secondo lei la sua socia si è presa una cotta per lui e sta fantasticando su un possibile futuro al suo fianco.

L'ingegnere sottovaluterà i consigli di Leyla e sarà all'oscuro di un incontro tra Emir e Asu.

Asu è perdutamente innamorata di Kemal

Asu, fin dai primi appuntamenti, ha sempre dimostrato di essere perdutamente innamorata di Kemal, tanto da fare di tutto pur di conquistare il suo cuore. Per questo motivo la nipote di Hakki ha messo in azione uno stratagemma per far credere che lei e l'ingegnere hanno una storia d'amore.

Una decisione che Asu ha appreso quando ha scoperto che Kemal e Nihan sono stati fidanzati cinque anni prima. Il piano si è intensificato quando l'ingegnere ha preso possesso della tenuta vicino a quella della famiglia Sezin.