Venerdì 12 aprile, su Youtube Giulia Salemi ha dato il via al suo nuovo podcast Non lo faccio per moda e come primo ospite ha invitato Alfonso Signorini. Tra gli argomenti affrontati dal conduttore televisivo c'è stata l'ultima edizione del Grande Fratello, in particolare ha parlato della vittoria di Perla Vatiero: "Ero sicuro che non vincesse Beatrice. Perla rappresenta pienamente il target".

Il commento sulla vittoria di Perla Vatiero

Signorini ha sostenuto che un profilo come quello di Perla Vatiero si avvicina maggiormente al pubblico che segue il GF: "Rappresenta pienamente il target".

Inoltre il conduttore si è detto convinto che la 27enne di Angri abbia attirato l'attenzione su di sé per via del tira e molla con Mirko: "Tante donne si sono identificate con lei, è nata come la sfigata tradita", sebbene non in realtà fu Brunetti a tradire per primo, ma Perla intraprendendo una relazione con il tentatore conosciuto a Temptation Island Igor Zeetti.

Signorini: 'Beatrice è stata la vera anima di quest'edizione'

Parlando del percorso di Beatrice Luzzi, Signorini ha affermato: "Ero sicuro che non vincesse, ma secondo me è la vera anima di quest'edizione".

Stando al commento del conduttore, l'attrice romana si è mostrata ai telespettatori senza filtri e spesso quando si dice la verità si può risultare scomodi.

Secondo Signorini, Beatrice si è raccontata a 360 gradi, offrendo punti di riflessione ma anche discussioni piuttosto accese: "Non credo lei voglia piacere a tutti, ma raccontarsi con verità".

La reazione di alcuni utenti del web

Intanto sono contrastanti i commenti social sulle dichiarazioni di Signorini. Un utente si è detto d'accordo con il pensiero di Signorini: "D'altronde quando Varrese disse 'lei non gareggia da sola ma in due', diceva una cosa giusta e soprattutto reale. Lei ha portato la storia d'amore, non Perla".

Un altro telespettatore ha commentato: "Infatti non ho mai capito perché piaccia così tanto visto che ha tradito per prima Mirko".

Tra i vari utenti c'è però anche chi sostiene che Signorini parli così solamente perché non riesce ancora a digerire che non abbia vinto la sua "preferita". Infine c'è anche chi ha commentato: "Mettiamo i puntini sulle i: nessuno dei due ha tradito... Hanno intrapreso le loro relazioni una volta usciti dal programma separati. E qualora fosse davvero stata una 'sfigata' fa niente, ben vengano tutte coloro che riescono a rinascere dalle proprie ceneri".