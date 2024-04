Nelle ultime ore sul sito de L'Isola dei Famosi è stato pubblicato un video con focus su Joe Bastianich e Daniele Radini Tedeschi, protagonisti di un interessante confronto.

Lo chef ha infatti chiesto al critico d'arte come intenda aiutare il gruppo dato che nei giorni scorsi ha sostenuto di essere arrivato in Honduras con l'intento di godersi una "vacanza". Dal canto suo Daniele ha replicato: "Io partecipo, ma senza avere ordini".

Il confronto tra i due naufraghi

Mercoledì 17 aprile, sul sito del reality della sopravvivenza i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad uno scambio di opinioni tra Joe e Daniele.

Riprendendo una frase pronunciata dal critico d'arte, Bastianich ha chiesto: "Sono curioso di questo fatto che tu non vuoi partecipare, non vuoi aiutare e sei in vacanza però vuoi mangiare e fare tutto con noi. Come possiamo giustificare questa cosa?". Dal canto suo Daniele ha spiegato di essersi già reso utile per il resto del gruppo: "Io partecipo in tante cose, ma in autonomia senza avere ordini". In disaccordo, Joe ha fatto notare che bisogna rispettare delle regole per andare d'accordo in uno stato di condizioni estreme come quelle imposte dall'isola. "Si, ma le regole non devono superare il limite, non deve esserci l'ansia di fare sempre qualcosa", ha prontamente replicato il critico d'arte.

Successivamente in confessionale, Daniele Radini Tedeschi ha spiegato la sua visione del gioco: "Joe questa mattina mi ha ricordato i miei doveri e mi ha fatto delle domande sul mio comportamento, ma io non voglio rispondere del mio comportamento a nessuno. Purtroppo questo aspetto non viene compreso".

"Io non voglio rispondere del mio comportamento a nessuno"

Daniele si difende dalle accuse di Joe! #Isola pic.twitter.com/XpUebzWmz2 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 17, 2024

Il commento degli altri concorrenti

Parlando con gli altri naufraghi di Playa Espinada, Daniele ha riferito: "Tutte queste persone sono in vacanza da ore: sono tutti seduti.

Chi fa ginnastica, chi gioca facendo il bagno, chi sta facendo conversazione, ma ne nessuno ha fatto niente da questa mattina. Io però per aver detto che sono qui in vacanza vengo controllato".

A spezzare una lancia a favore del critico d'arte ci ha pensato Francesco Benigno: "Certo, Joe non è che sia uno che faccia molto più di te. Stamattina suonava la chitarra, nulla di più". L'attore ha inoltre precisato che Daniele ha collaborato sia nel tenere acceso il fuoco che nella pesca: "Tu hai fatto molto di più della ciurma".

Anche Pietro Fanelli ha sostenuto che alcuni concorrenti vorrebbero imporsi sul prossimo con eccessivo zelo rispetto alle dinamiche del gioco. A quel punto Daniele ha ribadito che per lui quell'espressione - "essere in vacanza" - costituiva solo una frase ironica che non è stata però compresa. A tal proposito il critico ha rincarato la dose: "Mi verrebbe davvero di fare finta che sono in vacanza".