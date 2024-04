Mercoledì 3 aprile, Beatrice Luzzi è intervenuta in collegamento nella rubrica di Casa Chi e ha parlato della sua esperienza all'interno del Grande Fratello.

Nel corso del programma visibile sull'account Instagram del magazine Chi condotto da Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri, Beatrice ha riferito che alla fine ha vinto la concorrente che meglio rappresenta un programma come il GF. Inoltre ha detto che uscendo dalla Casa di Cinecittà è rimasta delusa maggiormente da Greta Rossetti e Letizia Petris.

Le dichiarazioni di Beatrice

Intervenuta a Casa Chi, Beatrice ha risposto ad alcune domande legate al suo percorso nella casa più spiata d'Italia.

In particolare, Azzurra Delle Penna ha iniziato chiedendo all'attrice cosa pensasse della sua mancata vittoria visto che tutti la davano per vincitrice. "Chi ha vinto è più rappresentativo per gli inquilini della casa, per età e formazione. Forse, è prevedibile per una trasmissione di questo genere", ha risposto Beatrice. Successivamente Valerio Palmieri ha chiesto alla 53enne cosa pensa di fare ora che il reality show condotto da Alfonso Signorini è giunto al capolinea e la diretta interessata ha spiegato che le piacerebbe scrivere qualcosa su questa inedita esperienza lavorativa. Inoltre vorrebbe condurre un programma tutto suo piuttosto che tornare a recitare: "In alcuni casi è noioso come modalità di lavoro perché bisogna aspettare tanti mesi prima di vedere il risultato".

Parlando dei suoi compagni di reality, Luzzi ha affermato: "Non ho una pessima idea di tutti ma hanno mancato tutti di una certa indipendenza di pensiero. Da fuori, guardando i social di Greta Rossetti ho notato che ha fatto vari affondi contro di me molto ben nascosti nella casa ma io di lei non mi sono mai fidata. Invece di Letizia Petris ho visto qualche ipocrisia in più".

Parlando in generale, Beatrice ha affermato: "Da fuori mi sono resa conto che quando era tutto sereno e amichevole, in realtà era tutto costruito". Secondo l'ex concorrente, c'è stato un "cambio di rotta" quando Mirko Brunetti è entrato nella casa di Cinecittà come ospite: "Lo dissi anche in un confessionale e per come sono anche andate le cose in finale, tutto torna".

Il commento di alcuni utenti del web

Sui social diversi utenti hanno commentato le dichiarazioni di Beatrice Luzzi.

Un fan dell'attrice ha affermato: "Finalmente Bea ha scoperto cos'ha detto Greta di lei". Un altro ha commentato: "Lucida e leale come sempre". "Finalmente ha visto tutto ciò che vedevamo noi da fuori", ha commentato un altro utente. Tra i commenti c'è chi ha ribadito che Luzzi è la vincitrice del GF anche se non ha vinto e chi ha chiosato: "A me Bea è sempre piaciuta nonostante abbia ul carattere tosto ed antipatico".