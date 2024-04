In Terra amara, nemmeno il tempo di gioire per le nozze, che Zuleyha si troverà dinnanzi all'ennesima delusione visto che scoprirà che il marito Hakan ha aiutato Abdulkadir a evadere e che sta favorendo la fuga dell'amico e di Vahap. Delusa e amareggiata, Altun deciderà di cacciare di casa Hakan.

Hakan mente a Zuleyha e fa evadere Abdulkadir

Hakan Gomusoglu tradirà la fiducia della moglie Zuleyha e farà evadere Abdulkadir dal carcere. Quest'ultimo infatti, si troverà dietro le sbarre per l'omicidio di Fekeli. Gomusoglu non avrà nessuna intenzione di far restare l'amico in carcere e studierà in piano per farlo fuggire.

Andrà quindi a trovarlo e durante il colloquio gli darà istruzioni per la fuga che alla fine andrà in porto. Una volta venuti a sapere dell'evasione, Fikret e Zuleyha sospetteranno proprio di Hakan, il quale però respingerà ogni accusa. L'uomo pur di sviare i sospetti, fingerà di collaborare con il procuratore fornendogli dei possibili nascondigli di Abdulkadir. Piste che ovviamente saranno del tutto false.

Mentre Hakan si darà da fare per depistare le indagini, continuerà di nascosto a organizzare la fuga di Abdulkadir e Vahap i quali nel frattempo, si staranno nascondendo in montagna, in un luogo non troppo lontano da Cukurova.

Altun scopre che Hakan le ha mentito e lo caccia di casa

Ad un certo punto Hakan commetterà un errore che permetterà a Zuleyha di scoprire che il marito non solo ha aiutato Abdulkadir ad evadere, ma che sta pianificando la fuga dell'amico dalla città.

Tutto sarà più chiaro nel momento in cui Altun verrà a sapere che Hakan si è recato al supermercato a fare la spesa. La donna capirà che il marito ha acquistato cibo e viveri non per la famiglia ma bensì per Abdulkadir e Vahap. A questo punto Zuleyha andrà su tutte le furie e ordinerà ai suoi uomini di non far più entrare Hakan nella tenuta.

Quando l'uomo si presenterà ai cancelli si ritroverà a fare i conti con un'amara sorpresa: Zuleyha gli dirà che il loro matrimonio è finito visto che lui le ha mentito sulla questione di Abdulkadir. In buona distanza, Altun caccerà di casa il marito in quanto si è rivelato una persona poco raccomandabile e che non può fare da padre ad Adnan e Leyla.

Terra amara va in onda in prima serata il 25 e 26 aprile

Buone notizie per i fan di Terra Amara che in occasione del ponte del 25 aprile, potranno assistere a due appuntamenti in prima serata. Oltre al consueto appuntamento in prime time di venerdì 26 aprile, infatti Canale 5 trasmetterà una nuova puntata anche nella prima serata del 25 aprile, complice la mancata messa in onda dell'Isola dei famosi. Un regalo che Mediaset ha voluto fare agli appassionati dello sceneggiato turco ormai giunto alle battute finali. L'ultima puntata di questa quarta è conclusiva stagione, verrà infatti trasmessa intorno alla metà di maggio.