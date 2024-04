Nel corso della puntata di Terra amara in onda in prima serata il 19 aprile, Sermin ruberà la spilla portafortuna della piccola Leyla per poi rivenderla e racimolare del denaro. Arriverà inoltre il giorno tanto atteso delle nozze di Hakan e Zuleyha ma, proprio quel giorno, Lutfiye sparirà nel nulla facendo temere il peggio. Solo in seguito si scoprirà che alla donna era stata rubata l'auto da Vahap, che aveva poi lasciato Lutfiye per strada lontano dalla città.

Sermin ruba la spilla portafortuna di Leyla per ricavare del denaro

In Terra Amara si avvicinerà il giorno tanto atteso delle nozze tra Hakan e Zuleyha.

La coppia deciderà di celebrare il matrimonio a villa Yaman alla presenza dei parenti e degli amici più stretti. Nel frattempo Fikret avrà il cuore a pezzi sapendo che la donna che ama sta per sposare un altro uomo. Lutfiye vorrà fare qualcosa per risollevargli il morale e, con la complicità di Cetin, organizzerà una cena per far conoscere a Fikret la nuova arrivata Zeynep. Il Sindaco sarà infatti convinta che la giovane insegnante sia la fidanzata perfetta per il nipote. Per Sermin e Betul le cose si faranno sempre più difficili. Il loro sogno di trasferirsi a Istanbul sarà andato in fumo e saranno costrette a vivere nella casa di Gaffur. Saranno senza soldi e Sermin deciderà di rubare la spilla portafortuna di Leyla per poterla poi rivendere e racimolare del denaro.

Lutfiye sparisce nel nulla il giorno delle nozze di Zuleyha, poi ricompare

A Villa Yaman sarà tutto pronto per le nozze, ma Lutfiye sarà in ritardo. Altun si preoccuperà e telefonerà in municipio per avere sue notizie ma le diranno che il Sindaco è già uscita da tempo per recarsi proprio alla Villa per officiare il matrimonio.

Peccato che Lutfiye non sia ancora arrivata e quindi Altun penserà che le sia successo qualcosa di grave. I suoi sospetti ricadranno su Colak per via dell'ordine di demolizione del ristorante firmato dal Sindaco qualche giorno prima. Altun allerterà quindi la polizia che arresterà Colak ritenendolo responsabile della scomparsa del Sindaco [VIDEO].

Tutti quanti penseranno che l'uomo abbia ucciso Lutfiye ma la realtà sarà ben diversa. In verità sarà stato Vahap a rubarle l'auto e a lasciarla poi in una strada periferica della città. Lutfiye dopo aver chiesto un passaggio, riuscirà a raggiungere il commissariato, dove racconterà come sono andate realmente le cose, scagionando quindi Colak. A questo punto, seppur con qualche ora di ritardo, Lutfiye sarà pronta per celebrare le nozze tra Hakan e Zuleyha.

Il punto sulla conclusione di Terra amara

Terra amara è alle battute finali dopo quattro stagioni che hanno appassionato i telespettatori di Canale 5.

Non c'è ancora una data certa ma si presuppone che la puntata finale potrebbe essere trasmessa intorno alla metà di maggio.

Si concluderà così un'avventura lunga due anni, visto che il primo episodio di questa soap Tv turca è andata in onda sulle reti Mediaset il 4 luglio del 2022. In Turchia invece era stata trasmessa da settembre del 2018 a giugno del 2022 sulla rete ATV.