Nelle nuove puntate di Terra amara trasmesse prossimamente su Canale 5, Zuleyha Altun scoprirà che suo marito continua ad avere rapporti con Abdulkadir nonostante le avesse promesso di allontanarsi da lui per via dell'assassino di Fekeli. Per questo motivo, la donna non esiterà a dare un ultimatum ad Hakan dopo averlo sorpreso in carcere a trovare il suo complice.

Anticipazioni Terra amara: Vahap chiede a Hakan di aiutarlo con Abdulkadir

Fikret riuscirà a far arrestare Abdulkadir per l'assassino di Fekeli grazie alla deposizione di Ali Riza, che aveva ucciso l'uomo somministrandogli un potente medicinale con una siringa dietro lauto compenso.

L'uomo ammetterà le proprie colpe di fronte al procuratore di Cukurova, che quindi non potrà far altro che mettere le manette al fratello di Vahap.

L'arrivo dell'uomo in carcere non sarà privo di insidie, infatti avendo ucciso un uomo molto amato come Fekeli, un gruppo di delinquenti minaccerà di ucciderlo, tanto che suo fratello Vahap chiederà l'intervento di Hakan.

Zuleyha dà un ultimatum a suo marito

Hakan tranquillizzerà Vahap, informandolo di non avere intenzione di abbandonare Abdukadir, visto che gli aveva salvato la vita in più occasioni in Libano. In questo modo, l'imprenditore quindi tornerà a mentire a Zuleyha dopo che le aveva promesso di essersi allontanato dal proprietario dell'officina.

Per questo motivo, Hakan si recherà in carcere per parlare con il suo amico, dove gli consegnerà una lettera con alcune indicazioni per evadere e lasciare per sempre Cukurova in compagnia di Vahap. Abdulkadir accetterà il piano senza fiatare se qualcosa non andasse per il verso sperato.

Dopo averlo pedinato fino al carcere Zuleyha chiederà ad Hakan per quale motivo si sia recato a trovare l'assassino di Fekeli.

L'uomo dirà alla moglie che aveva la necessità di dirgli addio negando di essere coinvolto nella sua eventuale fuga. Per questo motivo Zuleyha darà al marito un ultimatum avvertendolo di non mentirle per non mettere a repentaglio il loro matrimonio. Hakan seppur coscio del rischio deciderà ugualmente di aiutare Abdulkadir a evadere correndo lui stesso un pericolo mortale.

Aras Senol da Terra amara a naufrago dell'Isola dei famosi

Terra Amara è la soap opera più seguita in questo momento in Italia: le vicende ambientate a Cukurova fanno registrare ascolti importanti sulle reti Mediaset. Gli attori sono diventati delle star in Italia e tra questi vi è anche Aras Senol che interpreta Cetin, il vedovo di Gulten.

Dopo essere stato ospite in più occasioni di Verissimo, l'attore sarà uno dei naufraghi della nuova edizione dell'Isola dei famosi in partenza il prossimo lunedì 8 aprile su Canale 5. Aras Senol sbarcherà sulle spiagge bianche dell'Honduras insieme a un cast di cui faranno parte anche Matilde Brandi, Samuel Peron e Joe Bastianich.