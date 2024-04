Non c'è pace per il Trono di Ida Platano visto che nell'ultima registrazione del giorno 1 aprile ha avuto a che fare le intemperanze di Mario Cusitore. Il corteggiatore per l'ennesima volta si è arrabbiato con la tronista, si è alzato e furioso ha lasciato lo studio. Sembrava volersene andare da Uomini e donne ma poi è tornato in studio dichiarando di fronte a Ida di essere innamorato di lei. Parole che hanno scatenato la reazione di Tina Cipollari che non crede assolutamente al corteggiatore di Napoli.

Mario si infuria con Ida e minaccia di lasciare Uomini e donne

Ancora una volta il pubblico di Uomini e donne assisterà a una sceneggiata di Mario Cusitore.

Succederà in una delle prossime puntate quando su Canale 5 verrà trasmesso quanto accaduto nella registrazione dell'1 aprile. Le anticipazioni rivelano che Mario si arrabbierà molto dopo aver scoperto che Ida ha portato in esterna solo Pierpaolo. Cusitore andrà in escandescenza dicendo di non poter più restare in trasmissione per corteggiare una persona che si comporta in quel modo. A questo punto, come già successo altre volte, si alzerà e lascerà lo studio. La tronista non lo seguirà subito ma ballerà prima con Pierpaolo. Subito dopo andrà dietro le quinte per parlare con Mario, convincendolo a tornare.

Mario sorprende Ida: 'Sono innamorato di te', Tina non gli crede

Non appena farà ritorno in studio, Mario chiederà due sedute e si piazzerà di fronte a Ida regalando l'ennesimo colpo di teatro.

Il corteggiatore infatti, dichiarerà di essersi innamorato di Ida, dicendo proprio: "Mi sono innamorato di te". Non è chiaro cosa abbia risposto la tronista, ma di sicuro si sa che Tina Cipollari attaccherà senza se e senza ma Mario, reputandolo falso e bugiardo. Non è la prima volta che l'opinionista si scaglia contro il 40enne di Napoli, mettendo in dubbio la sua credibilità.

Anche questa dichiarazione ad effetto non farà cambiare idea a Tina su di lui, anzi. L'opinionista avrà modo di rincarare la dose. Da segnalare che Ida alla fine, ballerà proprio con Mario che, a questo punto, resterà nel programma.

Cusitore nel mirino dei fan di Uomini e donne

In attesa di vedere in onda la dichiarazione d'amore di Mario Cusitore a Ida, sui social gli utenti si sono sbizzarriti con i commenti.

In molti hanno dato del ridicolo al corteggiatore dopo aver saputo attraverso le anticipazioni quanto accaduto in questa ultima registrazione. Qualcun altro ironicamente ha scritto: "Innamorato si, ma delle telecamere. Non certo di Ida". La stragrande maggioranza dei fan che seguono il dating di Maria De Filippi crede che Mario abbia solo manie di protagonismo, non certo interesse o amore verso la tronista. Critiche anche nei confronti di Ida visto che gli utenti non riescono a capire come lei non riesca a rendersi conto che lui la sta solo prendendo in giro.