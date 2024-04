Le prossime registrazioni di Uomini e donne saranno decisive per il trono di Ida Platano, anche perché l'ultima volta non si è presentata in studio lasciando intendere che potrebbe ritirarsi senza fare la scelta. Per accompagnare l'ultimo post che ha pubblicato su Instagram, Ida ha scritto una didascalia che non chiarisce se il suo futuro sarà sul trono oppure no: ha parlato dell'importanza del cammino che si fa per arrivare a un obiettivo, indipendentemente da come vadano a finire le cose.

Lo sfogo sui social network

Ida ha rotto il silenzio social iniziato dopo l'ultima registrazione di U&D, quella alla quale non ha partecipato volontariamente.

Ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che è stata scattata all'esterno degli studi Elios, più precisamente quando ha raggiunto Mario in camerino per convincerlo a rientrare.

"Non è importante la meta ma il cammino", sono queste le parole che Ida ha scritto sul suo account per commentare l'immagine che risale a una recente puntata della trasmissione di Canale 5 e alle quali ha accostato anche l'emoticon di un cuore rosso e quella di un quadrifoglio.

La tronista non si è sbilanciata sul suo futuro in tv, ma tra i fan c'è chi interpreta questa frase come un'anticipazione del suo possibile addio senza un compagno.

Le opinioni degli utenti di Instagram

Tra gli oltre mille commenti che i fan hanno lasciato sotto all'ultimo post Instagram di Ida, la stragrande maggioranza parlano del suo percorso a U&D e di come dovrebbe concludere l'esperienza da tronista.

"Mario non è interessato, è lì solo per visibilità", "Basta rincorrere gli uomini", "Tieniti stretta Pierpaolo", "Che falsa, stai usando Pierpaolo per arrivare a Mario", "Palese che le piace Mario, altrimenti l'avrebbe già mandato a casa", "Usa Pierpaolo per allungare il brodo", "Mario è la versione ignorante di Riccardo", "Meriti di meglio, per te non vanno bene né uno né l'altro", queste sono alcune delle opinioni che gli utenti hanno espresso sul profilo personale della protagonista del dating show.

Anticipazioni dei prossimi appuntamenti

In queste settimane, probabilmente già prima della fine di aprile, sarà trasmessa in tv la puntata di U&D alla quale Ida non ha partecipato.

Dopo aver detto di non credere né a Mario né a Pierpaolo in esterna, ha scelto di assentarsi magari per riflettere se continuare l'esperienza sul trono oppure no.

La risposta dovrebbe arrivare già dalle anticipazioni della prossima registrazione, prevista non prima di lunedì 22 aprile.