Leyla rischierà di morire durante le prossime puntate di Endless love. Nihan non tornerà in tempo da Emir e lui, per punirla, chiederà ai suoi uomini di ferire Leyla, riducendola in fin di vita. La ragazza chiamerà subito Önder per chiedergli di correre a casa di Kemal a salvare la zia e l'uomo non attenderà un solo istante: correrà subito da lei e proverà a salvarla.

Zeynep manda all'aria la fuga d'amore tra Kemal e Nihan

La fuga d'amore di Kemal e Nihan avrà le ore contate. I due ragazzi daranno fiducia solamente a Ozan e Zeynep, anche loro in fuga per liberare il ragazzo dal ricatto di Emir, le cose però non andranno nel verso sperato.

Zeynep farà un test di gravidanza e scoprirà di essere realmente incinta di quattro settimane, ma farà due conti: il figlio non può essere del marito, è sicuramente di Emir.

La ragazza non saprà cosa fare, anche perché temerà una cosa: se Emir venisse a scoprirlo probabilmente la ucciderebbe, così penserà a come agire. Per salvarsi la pelle può fare solo una cosa: dire a Emir che aspetta un figlio da lui, ma rivelargli il nascondiglio di Nihan, così da farsi "perdonare".

Nihan accetta l'ennesimo ricatto di Emir, ma non lo svela a Kemal

Sarà una mossa azzeccata ed Emir andrà dalla moglie per sottoporla all'ennesimo ricatto: se non tornerà a casa da lui farà del male alla zia Leyla. Nihan gli prometterà di tornare ma solo il giorno seguente, così Emir le darà un appuntamento: verrà a prenderla alle 7 in punto.

Nihan non dirà a Kemal quanto successo e i due avranno modo di trascorrere anche la notte insieme, cosa che non accadeva da cinque anni. Quando Kemal si sveglierà, però, non troverà Nihan, ma una sua lettera d'addio.

Önder corre a salvare Leyla

Nihan sarà in procinto di raggiungere Emir per l'appuntamento, ma Kemal la rintraccerà e la riporterà a casa.

Questo ritardo costerà caro a Nihan, perché Emir non avrà scrupoli e ordinerà ai suoi uomini di ferire Leyla. Nihan in lacrime chiamerà Önder e gli dirà di correre a casa di Kemal perché Leyla è in pericolo.

L'uomo andrà in suo soccorso e troverà Leyla priva di sensi sul letto e con diverse ferite. Önder chiamerà subito l'ambulanza, la donna riuscirà a salvarsi?

Önder sta vicino al suo primo grande amore

Per Önder sarà difficile affrontare questa situazione, visto che Leyla da giovane è stata il suo grande amore. L'ha abbandonata all'altare perché Vildan è rimasta incinta di lui durante una tresca clandestina.

Önder, però, non ha mai dimenticato Leyla e le ha anche detto di provare ancora qualcosa per lei. Parole udite da Zeynep, che le ha subito riportate a Vildan, per questo i due hanno deciso di separarsi, anzi è stato Önder a lasciare Vildan e ad andarsene da casa.