Arrivi e partenze nella prossima settimana di Un posto al sole, dal 22 al 26 aprile: Alice tornerà a Napoli e busserà alla porta dei nonni scompigliando i piani di Ferri e Marina, i quali saranno in procinto di recarsi in Corea del Sud e in Thailandia insieme al piccolo Tommy. La notizia non sembrerà far piacere a Ida, la quale troverà la forza di far prevalere le sue volontà. Intanto anche qualcun altro sarà in procinto di lasciare il capoluogo campano, Niko. La partenza dell'avvocato Poggi non entusiasmerà in alcun modo il giovane Jimmy, che si lascerà consolare da Renato.

Una tormentata Mariella si deciderà a fare qualcosa per mettere alla prova i sentimenti del marito. Seguendo il consiglio di Bice, la vigilessa filtrerà con Alberto Palladini.

Marina e Ferri in partenza con il piccolo Tommaso, Ida si impone

Mentre si preparano per un viaggio in Corea del Sud e in Thailandia, Alice arriverà a casa Ferri creando confusione. Poiché Marina e Roberto vogliono portare anche Tommaso con loro, il rapporto tra i coniugi e Ida sarà messo alla prova, spingendo la ragazza a imporsi, facendo valere la sua volontà.

L'intrigo amoroso tra Michele e Silvia continua. Giancarlo chiederà la mano di Silvia, mettendola in difficoltà perché il suo compagno la spingerà a decidere velocemente.

Mariella, invece, rivelerà a qualcuno il segreto della sua amica Silvia. Come se non bastasse, Guido finirà per informare Michele del matrimonio imminente tra la sua ex e Giancarlo, ferendolo inconsciamente. A causa di questa rivelazione, il giornalista prenderà una decisione importante ma al momento ignota.

Anche Manuela avrà problemi di cuore per la relazione tra Valeria e Niko.

L'avvocato Poggi si assenterà da Napoli, lasciando suo figlio Jimmy a soffrire. Sarà Renato a consolare il ragazzo.

Clara chiede la mano ad Eduardo, Torrente pronto a colpire

Dopo che Rosa ha subito l'ennesima minaccia dai malavitosi, Damiano chiederà aiuto ad Eduardo. Nonostante le sbarre, l'ex malavitoso non esiterà a cercare delle informazioni per scoprire chi sia il vero responsabile delle intimidazioni indirizzate alla sorella.

Nel frattempo Nunzio metterà al corrente il poliziotto Renda di sospettare dell'imprenditore Bianchi. Questa rivelazione aprirà nuovi sbocchi utili a Damiano, il quale ignorerà che il boss Torrente è ben informato grazie ad un suo infiltrato che gli passa delle soffiate.

Eduardo parlerà con Lucia Cimmino. Il Pubblico Ministero sarà disposto a collaborare con l'ex malavitoso inserendolo in un programma di protezione. Clara, intanto, penserà all'impatto che la decisione di Sabbiese possa avere sulle loro vite, arrivando a prendere una decisione inaspettata. Nel dettaglio, Curcio chiederà a Eduardo di sposarlo, ma la reazione di Torrente sarà imprevedibile.

Ida potrebbe unirsi al viaggio di Ferri e Marina

Come si apprende dalle anticipazioni di questo sceneggiato italiano, prossimamente Ferri e sua moglie andranno a fare un viaggio in estremo oriente. I due coniugi intenderanno portare con loro non solo il piccolo Tommaso ma anche la nipote Alice. Questo cambio di programma spingerà Ida ad impuntarsi. Non è da escludere che la madre biologica di Tommy possa pretendere di unirsi anche lei al viaggio. In questo modo tutti loro potranno visitare la Corea del Sud oltre alla Thailandia. La presenza di Ida potrebbe permettere ai coniugi di rilassarsi, anche perché ad occuparsi del piccolo Tommaso ci penserà la sua mamma.