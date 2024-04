Proseguono le anticipazioni di Un posto al sole relativamente a ciò che accadrà durante le puntate che andranno in onda dal 6 al 10 maggio su Rai 3. La talpa nella polizia sarà costretta a venire allo scoperto e dopo aver sparato a Damiano prenderà in ostaggio Rossella per garantirsi una via di fuga. Nunzio e Riccardo saranno costretti a collaborare per salvarla. Intanto la presenza di Claudia allontanerà ancora di più Guido e Mariella mentre Silvia e Michele finalmente si riconcilieranno dando una nuova possibilità al loro amore.

Michele e Silvia si riconciliano

Le anticipazioni prendono il via dalla scelta di Rosa di lasciare la sua casa. Viola, preoccupata per le accuse di cui è stato vittima Damiano, deciderà di chiedere aiuto all'ex marito. Sia lei che Nunzio cercheranno di convincere Eugenio che nella polizia c'è una talpa.

Intanto, Giancarlo temendo che Silvia possa tirarsi indietro riguardo il matrimonio cercherà dare un'accelerata ai preparativi. La donna non saprà come dirgli che ha dei dubbi, al contempo Michele deciderà di fare un passo indietro per non interferire nella nuova vita dell'ex moglie.

Ma proprio durante la trasmissione radio condotta da Michele e Micaela la verità sull'indecisione di Silvia e dei sentimenti che i due coniugi provano ancora l'uno per l'altra verrà fuori.

Sarà così che Silvia e Michele decideranno di riconciliarsi, stupendo tutti in primis Rossella.

In ansia per la situazione che sta vivendo, Rosa troverà l'appoggio di Padre Antoine. Eugenio, spinto dall'ex moglie, deciderà di convincere Lucia a indagare sulla presenza di una possibile talpa nella polizia, riaprendo le indagini sull'incidente in cui Diana è stata coinvolta.

In seguito Damiano informerà Nunzio che i magistrati hanno messo a punto un piano per far venire allo scoperto la talpa.

Nunzio e Riccardo cercano di salvare Rossella

Messa alle strette, la talpa sparerà a Damiano e nella fuga porterà via con sé Rossella rendendola un ostaggio. Nunzio e Riccardo si ritroveranno a collaborare per poter salvare la Graziani.

I due ragazzi si lanceranno all'inseguimento di Rossella, coadiuvati dalla polizia.

Mentre Manuela non troverà in Niko, distratto da Valeria, le rassicurazioni che cercava per l'avvio del suo parco archeologico per bambini, Claudia sarà una presenza ingombrante tra Guido e Mariella, che mal sopporterà la presenza dell'amica del marito. Claudia potrebbe aver mentito sul reale motivo che l'ha riportata a Napoli. Infine, Roberto si occuperà di Tommaso, che dopo il malessere starà meglio, mentre Ida e Diego andranno da Niko per capire se ha delle possibilità per potersi riprendere il suo ruolo di mamma.

Il punto sulla possibile identità della talpa

Chi è l'infiltrato nella polizia che sta facendo il doppio gioco?

Sebbene ci siano diverse anticipazioni riguardanti la vicende resta ancora avvolta nel mistero l'identità della talpa che svela in anteprima al boss Torrente le mosse della polizia. Ma l'attenzione si concentra su due personaggi in particolare. Da un lato, vista la sua poca disponibilità ad ascoltare Nunzio, uno è il commissario Elio Schipa.

Secondo altri invece la talpa potrebbe essere Marta Anselmi. La sua eccessiva disponibilità, unitamente al fatto di aver voluto incontrare Nunzio lontana dal commissariato e la chiamata del boss all'infiltrato, con toni troppo gentili per essere rivolti a un uomo, ha fatto balzare all'occhio la possibilità che Marta stia mentendo a tutti. Per scoprire di chi si tratta non resta che attendere le puntate della prossima settimana.