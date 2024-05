La finale di Amici 2024 si terrà in diretta tv il prossimo 18 maggio e tra il pubblico c'è molta curiosità in merito al vincitore assoluto di questa edizione. In finale sono arrivati Petit, Marisol, Dustin, Holden, Mida e Sarah e secondo il sondaggio lanciato sul web dal sito Today, alla data di oggi 14 maggio, sembra che il pubblico voglia dare la vittoria alla giovane Sarah Toscano. L'allieva di Lorella Cuccarini batterebbe non solo Marisol e Dustin, ma anche Petit e Holden che venivano dati sino a qualche settimana fa come grandi favoriti per la vittoria finale.

Sarah possibile vincitrice assoluta di Amici secondo i fan

La diretta di Amici del prossimo 18 maggio decreterà il nome del vincitore di questa edizione tra i sei talenti giunti in finale: Sarah Toscano, Mida, Holden, Petit, Marisol e Dustin. Uno di loro si porterà a casa non solo l'ambita coppa ma anche il montepremi di 150 mila euro. A decretare il vincitore sarà il pubblico attraverso il televoto, proprio come accaduto nelle edizioni precedenti.

In attesa della messa in onda della finalissima, il sito Today ha lanciato un sondaggio chiedendo agli utenti di rispondere alla domanda 'Chi deve vincere Amici?'. L'esito, alla data di oggi 14 maggio, vede in testa la cantante Sarah Toscano con il 36% delle preferenze.

La giovane allieva di Lorella Cuccarini durante questo Serale ha conquistato il pubblico, riuscendo a liberarsi della timidezza che l'aveva contraddistinta durante la fase del pomeridiano, ha dimostrato durante il Serale di avere tutte le carte In regola per diventare una pop star e la sua eventuale vittoria potrebbe essere un vero e proprio trampolino di lancio per la sua carriera futura.

Esito del sondaggio sul vincitore: niente da fare per Petit e Holden

Al secondo posto secondo il sondaggio di Today vi è un altro volto femminile della Scuola di Amici, ovvero Marisol con il 21% delle preferenze. Se i dati venissero confermati anche dal televoto ufficiale, la ballerina riuscirebbe a portarsi a casa la vittoria nella categoria danza battendo il compagno di squadra Dustin.

Terzo posto per Holden, votato dal 14% degli utenti, seguito da Petit con il 13%, Dustin con il 12% e Mida che chiude la classifica con il 4% dei voti.

Stupisce forse il quarto posto di Petit, dato sino a poche settimane fa come papabile vincitore da precedenti sondaggi.Soprannominato il 'rapper melodico di Amici 2024' Petit è entrato nel cuore dei telespettatori non solo per la sua musica, ma anche per il fatto di aver sempre dimostrato in tutti questi mesi di essere un ragazzo educato, gentile e un po' impacciato.

Holden, invece, è stato accusato da più parti di essere mono-espressivo ma nonostante questo, è riuscito in ogni esibizione a scaldare i cuori del pubblico. Da notare che non è solo un cantautore, ma è anche produttore a arrangiati dei suoi brani.