Nel primo episodio settimanale della soap Tv Endless Love in onda lunedì 16 dicembre, Kemal Soydere riuscirà finalmente a ottenere il divorzio da Asu Alacahan, ma per farlo si vedrà costretto a vendere le quote della Holding in suo possesso. L'ingegnere, per tutelare l'azienda, deciderà di affidare le azioni a Mujgan, la quale gli prometterà che vigilerà attentamente sugli affari. Nel frattempo, continuerà a indagare sul rapimento dell'ormai ex moglie.

Kemal cede le sue azioni a Mujgan

La trama del 16 dicembre riprenderà dal momento in cui Galip sarà in carcere per il tentato omicidio di Leyla, mentre Emir sarà preoccupato per il fatto di poter essere smascherato per tutti i crimini commessi in combutta con la sorella Asu, compreso l'omicidio di Tufan.

Kemal invece riuscirà finalmente a ottenere il divorzio da Asu, ma in cambio dovrà cedere le sue quote della holding. L'ingegnere invece che darle nelle mani dell'ormai ex moglie, consegnerà le sue quote societarie a Mujgan facendosi promettere dalla donna che vigilerà sulla trasparenza degli affari. Soydere infatti non si fiderà affatto Bedi Asu né tanto meno di Emir, il quale cercherà in tutti i modi di convincere la madre a cedere a lui le azioni avute da Kemal. La donna, però, sarà irremovibile e questo scatenerà ancor di più il suo disappunto.

Il divorzio tra Kemal e Asu è ufficiale

L'udienza per il divorzio tra Asu e Kemal avrà fine e i due saranno ufficialmente single. La sorella di Emir ne uscirà devastata mentre Nihan chiederà aiuto a Zeynep per smascherare Alacahan.

La sorella di Kemal accetterà di aiutarla nascondendo una microspia nella borsa di Asu. Anche Mercan e Kemal continueranno a indagare sul rapimento di Asu e scopriranno grazie a dei filmati di sicurezza, che la donna si fece consegnare da un infermiere della clinica una sacca di sangue che serví ad Asu per inscenare il suo stesso omicidio.

Emir, dopo aver scoperto che Gurcan si è risvegliato, capirà che ormai Asu sta per essere smascherata e cercherà di convincerla a confessare i crimini commessi per non essere a sua volta messo in mezzo. Scorrendo le anticipazioni riguardanti le puntate successive, si viene a sapere che Asu seguirà il consiglio del fratello e si ritroverà ad affrontare un processo per tutte le malefatte commesse.

Endless Love, sospesa la puntata in prima serata del 26 dicembre

La dizi turca con Nihan e Kemal si prenderà una pausa a cavallo del Natale, visto che non andrà in onda in daytime né il 25 né il 26 dicembre. Nel giorno di Santo Stefano sarà sospesa anche la puntata in prima serata. Al suo posto si trasmetterà la miniserie Il Conte di Montecristo. Non dovrebbero esserci variazioni per i giorni seguenti, anche se non vi è ancora conferma ufficiale da parte dell'azienda di Cologno Monzese.