Nel corso del daytime di Amici che è andato in onda il 7 maggio Rudy Zerbi ha raggiunto Petit in sala prove per aiutarlo nella preparazione di un guanto di sfida. L'atteggiamento del professore, però, ha indispettito parte del pubblico perché sarebbe stato molto diverso rispetto a quello che ha assunto con Holden al pomeridiano e al serale. Un parere che in tanti hanno condiviso sui social network, dunque, è che il cantautore romano non sarebbe mai stato né considerato né difeso dal suo insegnante a differenza del compagno di squadra.

L'incontro prima dell'ultima registrazione

Non è la prima volta che alcuni fan di Amici vanno contro chi lavora per il programma per una presunta preferenza per Petit rispetto agli altri allievi.

Lo scorso 7 maggio, ad esempio, su X c'è chi si è lamentato del comportamento affettuoso che Zerbi ha avuto con il giovane cantante in sala prove: dopo aver saputo che Lorella ha lanciato un guanto di sfida al suo alunno, infatti, Rudy l'ha raggiunto nella scuola e l'ha spronato a dare il meglio per battere Sarah.

Fin qui nulla di male se non fosse che secondo parte del pubblico l'insegnante non avrebbe avuto lo stesso atteggiamento con Holden, altro componente della sua squadra.

Nel corso della settima puntata, infatti, il docente non ha speso nessuna parola per difendere il cantautore dalle critiche che Cuccarini gli ha rivolto per non aver preparato un compito.

Le proteste su X

Sotto al video che la pagina X di Amici ha dedicato all'incontro nella scuola tra Zerbi e Petit si possono trovare le opinioni di quei fan che lamentano una presunta disparità di trattamento tra gli alunni, sia da parte dell'insegnante che del programma in generale.

"Da lui va e Holden è stato ignorato", "Rudy non ha mai difeso Holden, anzi l'ha solo usato per i suoi comodi", "Tanto lo faranno fuori dalla finale per portare Petit alla vittoria", "Ma come è possibile che lui non sapeva che Holden faceva l'alba in sala?

E perché nessuno lo ha avvisato che non stava preparando la sfida?", "Che circo che siete, da Petit ci va mentre da Holden non sia mai", "Holden è passato per spocchioso e Zerbi come quello che non sapeva che non aveva preparato il compito ma per me è tutta una farsa", "Secondo me ci prendete in giro", questi sono alcuni dei commenti che gli spettatori hanno scritto sui social dopo l'ultimo daytime.

Le stoccate di Luca Jurman

Il punto che ha perso a tavolino sabato scorso per non aver preparato il guanto contro Mida ha acceso i riflettori su Holden e sul lavoro che fa nella scuola di Amici.

Tra coloro che non hanno apprezzato la scelta dell'allievo di concentrarsi sulla produzione del suo Ep piuttosto che sul compito di Lorella c'è anche Luca Jurman, che sui social ha criticato duramente il ragazzo e il suo modo di fare.

"Ma che ci fa ancora lì? Per me deve andare fuori. Fa solo brutte figure e nessuno gli dice niente, anzi lo giustificano", ha detto l'ex professore dopo la settima puntata del serale.