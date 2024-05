La famiglia Sezin sarà contrassegnata da diversi lutti nella seconda stagione di Endless love. Dopo Ozan, anche Önder morirà a causa di un infarto. Sarà il primo a vedere il corpo del figlio dopo che si è tolto la vita, ma il suo cuore non riuscirà a reggere al dolore. La sua morte, però, non avrà una scena dedicata, perché il suo interprete non farà parte del cast della seconda stagione: saranno Vildan e Nihan a dirlo.

Önder non regge al dolore per la morte di Ozan

Durante la prima puntata della seconda stagione di Endless love si scoprirà che Önder è morto di infarto.

Non è riuscito a reggere il dolore per la morte di Ozan, che si è tolto la vita nella sua stanza d'ospedale dopo che era stato portato lì dalla prigione in seguito a un avvelenamento. Quando Önder ha sentito l'infermiere urlare "il detenuto si è tolto la vita" è andato subito nella camera del figlio. I sanitari non solo riusciti a fermarlo e purtroppo ha visto Ozan appeso al soffitto.

Il dolore è stato troppo grande e il cuore di Önder non ha retto. In scena, però, non si assisterà alla morte dell'uomo, perché il suo interprete Kürşat Alnıaçık non ha partecipato alle riprese della seconda stagione.

Vildan e Nihan svelano la morte di Önder

Come si scoprirà che Önder se n'è andato per sempre? Sarà un incontro tra Nihan e Vildan a svelarlo.

La giovane sarà sotto shock per la morte del fratello e non sarà tanto lucida, al punto che si recherà in obitorio per prendere Ozan e portarlo via con sé.

Fermata dai sanitari, la ragazza all'uscita dell'obitorio troverà la madre Vildan. La inviterà ad aiutarla a prendere Ozan e a portarlo via, ma la donna non dirà la benché minima parola.

Tra le lacrime stringerà tra le mani una fede nuziale, che è proprio quella di Önder.

Nihan scopre della morte del padre

"Mamma dov'è papà?", dirà Nihan tra le lacrime, ma lei non risponderà. Vildan avrà veramente poche forze e farà scivolare quella fede per terra. "Perché hai l'anello di papà?", le chiederà Nihan, ma Vildan continuerà a non rispondere, facendo intendere alla figlia in silenzio che il padre se n'è andato via per sempre.

"Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş" (amare una volta significa morire mille volte), sarà questa la frase che non abbandonerà la mente di Nihan nel momento più duro della sua vita. Il padre e il fratello non ci sono più e Kemal si trova in prigione per aver provato a uccidere Emir, che dopo aver lottato per la vita si salverà. Anche per lui sarà duro scoprire che Ozan è morto, ma non tanto per la sua dipartita, ma per la salvaguardia del suo matrimonio: il ricatto dell'omicidio commesso da Ozan era l'unica cosa che teneva Nihan legata a lui, ma le cose potrebbero cambiare.