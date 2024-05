Leyla perdonerà Onder per gli errori commessi in passato nella puntata di Endless Love di giovedì 30 maggio. Le anticipazioni spiegano che, dopo aver parlato con Leyla, il padre di Nihan vedrà sua moglie Vildan che dopo averlo rimproverato con uno sguardo gli darà le spalle. Nel frattempo, Kemal si metterà in contatto con uno dei detenuti nel carcere di Taner per chiedergli di scoprire dove si trova Nihan. Infine, Emir si sentirà profondamente in colpa per il dolore che sta causando a sua moglie.

Vildan scoprirà che suo marito è andato da Leyla

Dopo la sparizione di Nihan l'atmosfera a casa Sezin si farà molto pesante e Onder andrà a casa di Kemal.

L'uomo vi troverà Leyla e le confiderà che sono tutti in pena per NIhan che è scomparsa. Onder resterà senza parole quando Leyla le risponderà che sa già cosa è successo a sua figlia.

Sezin non nasconderà la propria emozione di essere vicino a Leyla e le dirà di essere dispiaciuto per il fatto che ha perso la casa. Leyla dirà di trovarsi bene da Kemal, ma Onder si mostrerà molto preoccupato per lei e non potrà dimenticare il passato. "Ogni giorno pago il prezzo del peccato e della vergogna", dirà chiedendo a Leyla di dimenticare il male che gli ha fatto e guardare avanti. La donna lo ringrazierà per averla aiutata ad ottenere i suoi diritti in società e lo perdonerà per gli errori passati: "Accetto il suo aiuto e cancello i tuoi debiti".

Quando Onder andrà via si troverà faccia a faccia con Vildan che si limiterà a guardarlo per poi dargli le spalle.

Kemal ed Emir preoccupati per Nihan

Nihan sarà nelle mani dei sequestratori e Kemal farà di tutto per capire dove si trovi la donna. Soydere analizzerà l'ultimo messaggio inviato dalla sua amata e sfruttando i pochi indizi delle sue parole risalirà a uno dei sequestratori.

Con l'aiuto di Zehir e Salih, Kemal capirà che a rapire Nihan è stato uno degli uomini di Kor Iskender, detenuto con Taner e Necmi. Kemal e Zehir si metteranno in contatto con Necmi e gli chiederanno informazioni sul sequestro, in cambio di denaro. Il detenuto assicurerà a Kemal che entro l'indomani gli rivelerà dove si trova Nihan.

Nel frattempo, Emir andrà a trovare sua madre e a lei confiderà il suo dolore per quello che sta accadendo. Kozcuoğlu si sentirà profondamente in colpa per il dolore che ha causato a sua moglie e avrà molta paura di perderla.

La vendetta di Taner contro Emir

Nelle puntate precedenti, Emir ha ordinato l'omicidio di Karen per impedire alla donna di rivelare a Kemal cosa è accaduto la notte dell'omicidio. Suo marito Taner è stato costretto ad assumersi la colpa di tutto ed è finito in carcere, ma si è vendicato molto presto. Il marito di Karen ha mandato i suoi uomini a rapire Nihan per ripagare Emir con la stessa moneta.

L'uomo ha telefonato a Kozcuoğlu minacciandolo: "Voglio la vita della tua sposa". Taner ha dato a Emir una sola possibilità per salvare sua moglie: farlo uscire dal carcere prima del suo trasferimento.