"Hai venduto Emir a me! A chi mi hai venduto, a Kemal?": con queste parole Galip minaccerà Efsane, arrivando a metterle le mani addosso nella puntata di Endless Love in onda martedì 7 maggio, Le anticipazioni spiegano che il padre di Emir sarà molto duro con la cameriera: "Se scopro che menti ti ucciderò". Nel frattempo, Emir e Galip saranno molto preoccupati per la sparizione delle chiavette e i loro sospetti si concentreranno su Kemal. Quest'ultimo, invece, chiederà ad un'artista di strada di realizzare un identikit del suo aggressore. Onder sarà in pensiero per Kemal e chiederà a Nihan di disfarsi delle chiavette, ma la donna non vorrà saperne di seguire il consiglio di suo padre.

Galip non troverà le chiavette al loro posto

Galip ed Emir si renderanno conto che nella cassaforte non ci sono più le chiavette con i video che incastrano Ozan e si vedranno a villa Sezin per parlarne. Galip sarà accolto da Efsane e si sistemerà nell'ufficio di Emir in attesa di suo figlio. Prima che la cameriera lo lasci solo, però, Galip si scaglierà contro di lei con tono minaccioso e le metterà le mani al collo. "Hai venduto Emir a me! A chi mi hai venduto, a Kemal?" le chiederà, certo che sia stata lei ad indicare la cassaforte al suo nemico. La donna, impaurita, giurerà di non aver dato a nessuno le chiavi e di aver sempre eseguito gli ordini. "Se scopro che menti ti ucciderò", dirà senza esitazione Galip, mentre Onder ascolterà tutto di nascosto.

La preoccupazione di Onder per Kemal

Il padre di Nihan sarà molto preoccupato per quello che potrebbe succedere a Kemal e per questo parlerà con sua figlia. Sezin chiederà a Nihan di disfarsi delle chiavette perché l'uomo che ama potrebbe essere in grave pericolo, visto che i sospetti di Galip ed Emir sono tutti concentrati su di lui.

Nihan, tuttavia, non ascolterà il consiglio di suo padre e avrà in mente un'altra idea. Nel frattempo, Kemal chiederà ad un'artista di strada di realizzare l'identikit del suo aggressore. Una volta ottenuto il ritratto, Kemal lo consegnerà a Zehir, chiedendogli di trovare quell'uomo.

L'aggressione a Kemal e la consegna delle chiavette a Nihan

Nelle puntate precedenti, Kemal si è recato alla festa per i dipendenti dell'azienda casa di Galip e ha sottratto le chiavette dalla cassaforte. Nihan ha supplicato Kemal di non guardare il contenuto dei dispositivi e di consegnarli a lei e lui ha seguito il suo volere. Kemal ha dato le chiavette a Nihan, ma è stato brutalmente aggredito dagli uomini di Emir ed è finito in ospedale a causa di una coltellata. Galip e suo figlio sospettano che le chiavette siano state prese da Kemal, ma non immaginano che i preziosi dispositivi siano nelle mani di Nihan.