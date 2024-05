Le anticipazioni di Endless Love relative agli episodi in onda dal 3 al 9 giugno 2024 rivelano che Vildan verrà a sapere grazie a Zeynep degli incontri tra Onder e Leyla. In particolare scoprirà che il marito non ha mai dimenticato la donna e questo scatenerà la sua gelosia. Le nuove puntate vedranno anche la scarcerazione di Tarik che, grazie agli avvocati di Emir, verrà scagionato dalle accuse per l'omicidio di Karen.

Vildan scopre che Onder si incontra con Leyla e va su tutte le furie

La nuova settimana di programmazione di Endless Love riprenderà dal momento in cui Leyla si sarà trasferita a casa di Kemal, dopo che Galip e Vildan avranno fatto in modo di farle perdere la casa ereditata dai genitori.

Onder passerà a trovare la sua ex fidanzata all'insaputa di Vildan. Ad uno di questi incontri assisterà Zeynep la quale origlierà la conversazione e scoprirà che il suocero non ha mai dimenticato Leyla e che tutti questi anni passati senza di lei sono stati infelici per lui. In seguito, la sorella di Kemal deciderà di svelare ogni cosa a Vildan, che scoprirà così che suo marito non ha mai dimenticato la sorellastra. Dopo una telefonata tra le due donne, Leyla comunicherà a Onder di non cercarla più, poiché non desidera essere coinvolta nel suo matrimonio con Vildan.

Tarik scarcerato, Kemal scopre la verità sulla madre di Emir

Nel corso dei nuovi episodi, inoltre, Tarik verrà scarcerato grazie all'intercessione degli avvocati di Emir.

Il fratello di Kemal riuscirà dunque a cavarsela e non verrà accusato dell'omicidio di Karen. Il padre Huseyin cercherà di far capire a Kemal che ha commesso un errore denunciando Tarik. Successivamente, attraverso un flashback, si verrà a sapere la verità sulla madre di Emir, in particolare riguardo alla notte in cui è finita in coma.

Verrà alla luce che in realtà la donna non ha tentato il suicidio ma che è stato Galip a tentare di ucciderla spingendola dal balcone della loro casa. Kemal scoprirà tutto quanto, compreso il fatto che la donna ha avuto un altro figlio oltre a Emir. Soydere a questo punto si convincerà che sia Tufan il fratello misterioso del suo rivale.

Endless Love va in onda con un doppio appuntamento l'8 giugno

Mediaset sta puntando molto su questa nuova soap tv turca, tanto da averla promossa in seconda serata il venerdì sera. Qualcosa cambierà però nella prima settimana di giugno, quando la serie con protagonisti Nihan e Kemal abbandonerà il venerdì sera per approdare nella seconda serata di sabato 8 giugno. Infatti, Endless Love andrà in onda a partire dalle 23:20 subito dopo la messa in onda del gran finale di Terra amara. Appuntamento che si aggiunge a quello in daytime.