Nella nona stagione de Il Paradiso delle Signore, in partenza a settembre su Rai 1, Vittorio Conti non ci sarà. Il direttore del grande magazzino, volto storico della fiction, ha salutato il pubblico nell'ultimo episodio dell'ottava stagione, trasmesso venerdì 3 maggio. Lo ha confermato lo stesso giorno a La Vita in Diretta Alessandro Tersigni, attore che interpreta Conti, il quale ha dichiarato che il personaggio starà "lontano almeno per una stagione, la prossima".

Alessandro Tersigni lascia Il Paradiso delle signore

L'ottava stagione de Il Paradiso delle signore si è conclusa con l'addio di Vittorio Conti che non sarà presente nelle nuove puntate in onda a partire da settembre 2024.

In scena fin da quando la fiction andava in onda in prime time, il direttore del Paradiso è fuggito con l'amata Matilde (Chiara Baschetti), ‘braccata’ dal marito Tancredi (Flavio Parenti). Vittorio, perciò, ha fatto una scelta. Ha lasciato la gestione del magazzino all'amico fidato Roberto Landi (Filippo Scarafia) e a Marcello Barbieri (Pietro Masotti). Si è trattato sicuramente di un finale amaro per tanti fan della soap, ma che era necessario. Lo ha spiegato Alessandro Tersigni nel corso di un'intervista rilasciata a La Vita in Diretta. L'attore, volto dello storico protagonista della fiction, ha dichiarato: "Credo sia arrivato il momento che Vittorio si prenda una pausa. Abbiamo raccontato tanto".

Tersigni: 'Lontano almeno per una stagione'

Nel corso dell'intervista a La Vita in Diretta Alessandro Tersigni ha parlato della sua esperienza sul set de Il Paradiso delle signore definendola "un bel viaggio accompagnato da persone bellissime" che gli ha permesso di essere conosciuto e amato dal pubblico italiano, ma anche nei 70 paesi del mondo in cui è stata venduta la soap opera.

"Sarà una pausa per permettere agli altri attori di continuare, ma anche per non eccedere troppo", ha dichiarato l'attore che, però, ha voluto rincuorare i telespettatori assicurando che non sarà un addio definitivo: "Vittorio Conti starà lontano almeno per una stagione, la prossima". Un'intervista che Tersigni ha concluso con un ringraziamento al pubblico del Paradiso delle signore: l'episodio finale in onda venerdì 3 maggio è stato visto da 1.922.000 telespettatori, raggiungendo il 22% di share.

Le riprese de Il Paradiso delle signore 9 in partenza a fine maggio

Come si svilupperanno le trame de Il Paradiso delle signore senza Vittorio Conti, il perno della fiction, è ancora tutti da scoprire. Bisognerà attendere le prime indiscrezioni sulla nuova stagione in arrivo con l'inizio delle riprese che dovrebbero partire, come di consueto, a fine maggio. Non solo arriveranno i primi spoiler su chi "prenderà il posto" da protagonista dello storico direttore del Paradiso, ma ci sarà anche l'opportunità di scoprire chi tornerà nella prossima stagione. Inoltre, con l'inizio delle riprese, che si protrarranno nei mesi estivi, il pubblico potrà anche conoscere i nuovi personaggi.