Martedì 15 maggio all'Isola dei Famosi è arrivato un comunicato per la squadra blu in cui sono state date delle indicazioni sulla dispensa. In qualità di leader della settimana Matilde Brandi spiegato che per 10 giorni la dispensa sarà povera poiché lo "Spirito dell'isola" ha ridotto le porzioni di cibo. In confessionale la showgirl ha ammesso che non sarà facile essere leader in questa settimana.

Matilde Brandi: 'Non sarà facile fare il leader'

Matilde Brandi ha ricevuto un comunicato da parte dello "Spirito dell'isola" in cui ha ricevuto delle indicazioni ben precise: "Questa è la dispensa per i prossimi 10 giorni.

Come ben sapete le porzioni di riso sono ridotte". A quel punto Brandi ha deciso di assegnare dei compiti ai membri della sua squadra: "Nomino Edoardo Franco per dividere le porzioni di riso con il cocchino in modo da gestirci al meglio".

In confessionale la showgirl ha ammesso che sarà difficile ricoprire il ruolo di leader della settimana a causa della scarsa quantità di cibo: "Siamo in una spiaggia dove non c'è nulla". In seguito all'arrivo di tre nuovi naufraghi, la squadra dei Coquitos è stata trasferita su Playa Tristeza. Ovviamente la reazione da parte degli altri concorrenti non è stata delle migliori perché sanno benissimo che dovranno gestire al meglio il cibo per non rimanere senza nulla.

I Barracudas avranno la dispensa più ricca

A differenza dei "rivali" la squadra dei Barracudas ha ricevuto un comunicato da parte dello "Spirito dell'isola" in cui hanno ricevuto indicazioni sulla dispensa.

In veste di leader della settimana Edoardo Stoppa ha avuto il piacere di leggere il comunicato: "Questa è la vostra dispensa per i prossimi 10 giorni.

Riso abbondante, un nuovo kit e tutti i benefit che avete meritatamente conquistato. Lo Spirito dell'isola vi augura tanta gioia".

Tutti gli aggiornamenti sugli altri concorrenti

Intanto la vita degli altri naufraghi in Honduras prosegue tra mille difficoltà.

Valentina Vezzali è delusa per avere ricevuto diverse nomination dai suoi compagni d'avventura.

Durante l'ottava puntata Aras Senol è stato colpito dalla "maledizione Maya" e quindi fino a nuove disposizioni deve portare una benda sopra gli occhi: l'attore non si è dato per sconfitto tanto che ha cercato di pescare. I tre nuovi naufraghi Dario, Karina e Linda si stanno ambientando su Playa Tristezza, mentre Khady Gueye e Artur Dainese iniziano ad essere insofferenti all'atteggiamento di Edoardo Franco.

Infine al suono della campanella i naufraghi di entrambi le squadre hanno avuto modo di interagire per 30 minuti, ma fra loro c'è anche chi ha preferito restare in solitaria.