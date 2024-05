Martina si troverà in una situazione difficile nelle prossime puntate de La Promessa. La ragazza scapperà dalla tenuta poco prima della fuga d'amore con Curro, il quale ha intenzione di sposarla. La cugina di Manuel dimostrerà di non riuscire a voltare le spalle ai genitori che vogliono che sposi Antonio per risanare le finanze della famiglia.

Anticipazioni La Promessa: Martina scompare nel nulla

Tutto inizierà quando Martina respingerà l'ordine dei suoi genitori di diventare la sposa di Antonio Carvajal. Curro a questo punto proporrà alla giovane di convolare a nozze di nascosto.

La proposta sarà accettata da Martina, che si metterà subito alla ricerca di un prete che possa unirla in matrimonio davanti a Dio senza il consenso di Fernando e Margarita. I due giovani a questo punto penseranno di fuggire di notte per non destare i sospetti degli ospiti della tenuta se qualcosa non dovesse andare per il verso giusto. Fernando, Margarita, Cruz, Alonso e Cruz si preoccuperanno subito quando Martina scomparirà misteriosamente.

Martina non si rassegna all'idea di sposare Curro

Curro e suo padre Lorenzo aiuteranno attivamente le ricerche temendo che sia successo qualcosa di grave a Martina. Ma ecco, che la giovane ricomparirà ubriaca e fuori di sé alla tenuta nel cuore della notte.

La cugina di Manuel a questo punto confiderà al dottor Abel di essersi ubriacata per dimenticare i suoi problemi. Il pubblico scoprirà che Martina è entrata in crisi non riuscendo a voltare le spalle a Fernando e Margarita, in gravi condizioni economiche. Tuttavia, la donna non rinuncerà all'idea di sposare Curro per il quale nutre dei veri sentimenti.

Nel frattempo Cruz approfitterà di questa delicata situazione suggerendo a Martina di fare di testa sua e non sposare Antonio. La marchesa non vorrà che Fernando e Margarita diventano parenti di una famiglia reale e acquistino potere nella società. Alonso però inizierà a nutrire dei dubbi ricordando a Cruz che anche loro in passato avevano costretto Manuel a sposare Jimena per un interesse economico.

Curro, invece, si struggerà dal dolore non comprendendo perché Martina ha cambiato idea sulla loro fuga d'amore.

La Promessa cambia di palinsesto dal 20 maggio

La Promessa subirà una variazione di palinsesto dal 20 maggio. Lo sceneggiato spagnolo prenderà il posto lasciato vacante dalla striscia quotidiana di Amici 23, che chiuderà i battenti sabato 18 maggio con la finale dove verrà annunciato il vincitore. Per tale ragione, le vicende di Curro e Martina andranno in onda a partire dalle 16:20 per concludersi alle 16:55 quando Myrta Merlino condurrà un nuovo appuntamento con Pomeriggio Cinque.