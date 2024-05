La gravidanza di Pia svolgerà al termine nel corso delle prossime puntate de La Promessa. La governante della tenuta darà alla luce suo figlio nel corso di un parto difficile assistita dal dottor Abel e Jana. Le condizioni della donna però rimarranno appese ad un filo nonostante la nascita del suo primogenito.

Anticipazioni La Promessa: Abel chiede a Jana di aiutarlo nel parto difficile di Pia

Tutto inizierà quando Candela informerà il dottor Abel che Pia ha appena rotto le acque. Il medico arrivato alla tenuta per assistere alla gravidanza di Jimena capirà che il feto della governante non è nella giusta posizione per nascere.

Per questo motivo, Abel chiederà a Jana di aiutarlo in quello che sembrerà un parto difficile. A tal proposito, il dottore non se la sentirà di sottoporre Pia a un parto cesareo proferendo prendersi alcune ore per valutare meglio la sua situazione. L'attesa porterà la partoriente ad affaticarsi così tanto da rischiare la vita. Abel a questo punto riuscirà con una mossa molto dolorosa a mettere il bambino nella giusta posizione per poi anestetizzare tutti i suoi strumenti per far fronte a eventuali problemi.

Pia partorisce ma le sue condizioni sono gravissime

Il dottor Abel farà nascere il bambino grazie all'utilizzo del forcipe dopo 12 ore dall'inizio del travaglio. Una volta estratto, il neonato sembrerà non dare segni di vita per poi piangere dopo pochi secondi.

Pia, invece, perderà i sensi distrutta dalla fatica del difficile parto. A questo punto, tutti i domestici con il consenso di Romulo si daranno il cambio per vegliare la governante che non darà segni di miglioramento. Le colleghe inoltre baderanno alle necessità del bambino ancora senza nome visto le gravi condizioni in cui versa la madre.

Nonostante questo, Cruz pretenderà che tutta la servitù faccia finta di niente sebbene sia al corrente della delicata situazione di Pia.

La Promessa in onda prima dal 20 maggio

La Promessa cambierà programmazione dal 20 maggio. La soap opera spagnola andrà in onda prima e prenderà il posto dalla striscia quotidiana di Amici 23, che chiuderà i battenti il 18 maggio con la finale in diretta sui teleschermi di Canale 5.

Pertanto,, le vicende di Pia e Romulo saranno trasmesse a partire dalle 16.20 per concludersi alle 16.55, quando Myrta Merlino condurrà un nuovo appuntamento con Pomeriggio Cinque.

Le anticipazioni rivelano che Martina scoprirà di dover sposare Antonio per risanare le finanze della famiglia. Candela e Simona, invece, saranno molto in ansia per Don Carlos e vorrebbero vederci ancora più chiaro. Per questo motivo, le due cuoche chiederanno aiuto a Catalina. Curro infine chiederà dei consigli a Jana su come comportarsi con Martina dopo la fine della loro storia.