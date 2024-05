Terra amara sta per giungere al termine: la produzione turca che ha appassionato milioni di telespettatori lascerà un grande vuoto nel palinsesto di Canale 5, fan delle dizi, però, non dovranno preoccuparsi. Mediaset, infatti, ha acquistato quattro nuove serie turche. Stando alle anticipazioni di Davide Maggio, due di queste sono The Family con Kıvanç Tatlıtuğ e If you love con Kerem Bürsin.

In arrivo su Canale 5 The Family con Kıvanç Tatlıtuğ

È uno degli attori turchi più famosi all'estero ed è conosciuto in Italia per le serie di successo Brave and Beautiful e La ragazza e l’ufficiale.

Kıvanç Tatlıtuğ, stando a quanto riporta il sito di Davide Maggio, tornerà su Canale 5 come protagonista della dizi The Family (in originale Aile). Secondo le anticipazioni, la serie verrà trasmessa in daytime nel corso dell'estate 2024. Come è accaduto per tutte le altre produzioni turche, gli episodi (trenta de centoventi minuti ciascuno) verranno divisi per adattarsi alla trasmissione pomeridiana. La dizi ruota attorno al protagonista Aslan (Tatlitug),un uomo astuto e misterioso le cui ombre del passato lo renderanno una persona complicata. La vita dell'uomo cambierà quando incontrerà la psicologa Devin (Serenay Sarikaya) che dovrà fare i conti con i segreti di Aslan. I due vivranno una travagliata storia d’amore.

If you love con Kerem Bürsin su Mediaset Infinity

Oltre a The Family, Mediaset ha acquistato i diritti della serie If you love, il cui titolo originale è Ya Çok Seversen. La dizi turca è interpretata dal popolare attore Kerem Bürsin, famoso in Italia per essere stato il protagonista maschile di Love is in the air. Stando alle anticipazioni, la serie sarebbe destinata alla piattaforma di Mediaset Infinity.

La storia è incentrata su Ates, un uomo orfano di madre che ha difficoltà a fidarsi degli altri. La sua strada incrocerà quella di Leylache, che non ha mai conosciuto la sua vera famiglia e si guadagna da vivere truffando la gente. La serie è andata in onda sull'emittente turco Kanal D nell'estate 2023 ed è composta da tredici episodi.

In prime time su Canale 5: La rosa della vendetta e Segreti di famiglia

Sono in arrivo prossimamente su Canale 5 le due serie turche La rosa della vendetta e Segreti di famiglia. Entrambe andranno in onda in prima serata. La prima (Gülcemal) ha come protagonisti i due attori Murat Ünalmış (popolare in Italia per il ruolo di Demir in Terra amara) e Melis Sezen (Come sorelle). La storia ruota attorno allo spietato Gulcemal Şahin. L'uomo, insieme alla sorella Gülendam, è stato abbandonato dalla madre quando era ancora un bambino dalla madre. Desideroso di vendicarsi della donna, trent'anni dopo tornerà a cercarla, ma il suo cammino si incrocerà con quello di Deva e la sua missione si complicherà.

La seconda dizi, Segreti di famiglia (in originale Yargi), ha come protagonisti Pinar Deniz e Kaan Urgancıoğlu, famoso in Italia per il ruolo del malvagio Emir di Endless Love. La serie racconta la storia di Ilgaz e Ceylin, un pubblico ministero e una giovane avvocatessa che ha scelto la carriera legale perché suo padre è stato accusato di un crimine che non ha mai commesso. I due incroceranno le loro strade a causa di uno strano caso di omicidio e saranno costretti a collaborare per scoprire il colpevole.