Le anticipazioni settimanali di Tempesta d'amore, delle puntate in onda dal 3 al 7 giugno su Rete 4, vedono Eleni in difficoltà, perché perderà la memoria in seguito all'incidente. A scoprirlo sarà Alexandra, già in crisi per aver confessato a Christoph che Eleni è sua figlia. Gerry invece avrà intenzione di fare una sorpresa molto speciale a Shirin in occasione del suo compleanno.

Eleni si sveglia dopo l'incidente, ma non ricorda nulla

Helene e Andrè saranno felici, innamorati l'uno dell'altra. Le loro ambizioni sono però molto diverse e i primi guai arriveranno nel corso del loro incontro che precede la partenza di Andrè per l'Africa.

Shirin invece non si darà per vinta: nonostante non abbia recuperato la vista, si metterà d'impegno per frequentare un corso come massaggiatrice,

Situazione complicata per Eleni, che verrà ricoverata in ospedale dopo l'incidente. I suoi ricordi saranno frammentati e Alexandra se ne renderà conto. La ragazza non rammenta nemmeno che Markus sia nei pasticci con la giustizia.

Erik vorrà sorprendere Yvonne e scommetterà una grossa cifra su una corsa ippica, con l'intento di vincere dei soldi per farle un regalo, somma che inaspettatamente finirà nelle sue tasche ma che svanirà in poco tempo.

Alexandra mente a Eleni

Christoph e Robert decideranno di dare una seconda possibilità a Erik, assumendolo come direttore amministrativo.

Peccato che la situazione cambi in un attimo. Eleni inizierà a ricordare qualche dettaglio su Markus, intuendo il motivo per il quale non le fa visita.

Eleni vorrà andare a fondo della questione, ma Alexandra le terrà nascosta la verità su Markus e i suoi problemi con la giustizia. A quel punto la ragazza proverà a chiedere aiuto a Christoph.

Il compleanno di Shirin sta per avvicinarsi e Gerry vorrà farle un regalo che difficilmente potrà dimenticare. Tuttavia finirà per mettere nei guai Max.

Michael prometterà a Valentina di darle una mano per portare avanti il suo progetto per la casa sul lago. Inevitabilmente la loro distanza diminuisce.

Alexandra ricattata da Markus

Nelle puntate precedenti, Christoph ha saputo da Alexandra che Eleni è sua figlia. La notizia lo ha reso felice, tanto da proporle di ricominciare come se fossero una vera famiglia. Un sogno condiviso da Alexandra, se non fosse che Markus la tiene in pugno con il suo ricatto. Max, invece, ha accettato di aver perso Vanessa e ha trovato un valido sostegno nella sua famiglia.

Josie e Paul, dopo il loro matrimonio, hanno salutato gli amici, pronti a partire e a vivere la loro storia d'amore lontano dalla Germania. Un addio che non ha fatto piacere ai fan della soap, affezionati a questa coppia.