Gli spoiler bavaresi della tv soap di Sturm der Liebe raccontano che Cornelia si lamenterà con Robert dei reiterati attacchi subiti da Ariane, ma il giovane albergatore si schiererà dalla parte della fidanzata. Werner, voglioso di far tornare coi piedi per terra il figlio, falsificherà della prove contro Ariane Kalenberg Nel frattempo Alexandra arriverà d'improvviso al Fürstenhof e finirà per perdere la testa per Christoph, suo amore di gioventù.

Tra Saalfeld e Markus, intanto, ci sarà una colluttazione dove a pagarne le conseguenze sarà Eleni, la quale cadrà a terra e sbatterà rovinosamente il capo. Portata d'urgenza in ospedale, la ragazza necessiterà di costose cure mediche e Christoph si offrirà di pagarle. Alexandra, infine, rivelerà a Saalfeld che Eleni è sua figlia.

Ariane è riuscita non soltanto a convincere Robert di aver cambiato registro comportamentale, ma anche a far invaghire di lei l'albergatore. Legame sentimentale che non va a genio a Erik, Cornelia ma soprattutto a Werner, il quale rimane profondamente convinto che il figlio sia come plagiato dalla dark lady.

Le anticipazioni di Tempesta d'amore evidenziano che Cornelia si lamenterà con Robert degli attacchi reiterati subiti da Kalenberg, ma il giovane Saalfeld non ne vorrà sapere di darle ascolto schierandosi, di conseguenza, dalla parte della partner.

Questo modo di comportarsi farà drizzare le antenne di Werner che, sempre più convinto che Ariane eserciti uno spiccato ascendente sullo stesso, deciderà di falsificare delle prove per far incastrare Kalenberg.

Gli spoiler della soap opera bavarese anticipano che Alexandra arriverà a Bichlheim e finirà per invaghirsi di Christoph, suo amore di gioventù.

Tra Saalfeld e Schwarzbach, difatti, c'era stata una storia sentimentale che era stata interrotta dall'uomo, il quale aveva preferito lasciare Alexandra, spezzandole il cuore, per sposare la ricchissima ereditiera Xenia.

L'amore ritrovato tra Alexandra e Christoph però sarà, gioco forza, ostacolato da Markus, il marito della donna.

Tra i due uomini non ci vorrà molto prima che dagli attriti verbali si passerà alle mani, e sarà proprio durante uno di queste colluttazioni che a pagarne le conseguenze sarà Eleni, la quale per dividerli finirà per cadere a terra e sbattere la testa rovinosamente.

Visitata dai medici dopo essere stata trasportata in ospedale, Christoph noterà dalla cartella cartella clinica della ragazza che la stessa è nata nove mesi dopo che lui e Alexandra si erano lasciati.

A quel punto, il padre di Tim inizierà a sospettare che Eleni possa essere sua figlia, quindi mediterà di recarsi nuovamente in ospedale nella speranza di prelevare un campione di DNA e verificare.

Prima di poter arrivare a tanto, però, sarà la stessa Alexandra a rivelare a Christoph che il padre biologico di Eleni.