Nella penultima puntata di Terra Amara in onda venerdì 31 maggio Fusun tradirà Sermin rivelando a Zuleyha e Fikret dove si trovano Betul e Abdulkadir. Altun e il nipote di Lutfiye partiranno dunque alla volta della Siria dove riusciranno a rintracciare i due fuggiaschi e ad assicurarli alla giustizia.

Fusun tradisce Sermin e svela a Zuleyha dove si nasconde Betul

Nelle puntate conclusive di Terra amara finirà la fuga di Abdulkadir e Betul che si ritroveranno a dover pagare per i crimini commessi. Il primo dovrà rispondere dell'omicidio di Ali Rahmet Fekeli mentre la seconda dell'assassinio di Hakan.

I due verranno rintracciati in Siria da Fikret e Zuleyha, che giungeranno sul posto dopo una soffiata di Fusun. La donna tradirà l'amica di vecchia data Sermin, rivelando a Zuleyha dove si nasconde Betul. Questo dopo aver ricevuto una chiamata della ragazza che le ha chiesto di dare il suo numero di telefono alla madre per poter essere rintracciata. Invece di andare da Sermin, Fusun andrà dritta da Zuleyha e Fikret.

Fikret e Zuleyha fanno arrestare Betul e Abdülkadir, Sermin furiosa con Fusun

Fikret e Zuleyha una volta scoperto che Betul e Abdulkadir si trovano in Siria, partiranno alla volta di Aleppo. Giunti sul posto, riusciranno a rintracciare la casa in cui si nascondono i due fuggitivi e li faranno arrestare.

Betul e Abdulkadir verranno poi estradati in Turchia dove dovranno pagare per i crimini commessi. Non appena Sermin verrà a sapere che la figlia è stata arrestata, intuirà che è stata Fusun a tradirla. Sermin sarà furiosa con quella che riteneva essere un'amica e la affronterà. Tra le due donne ci sarà un litigio molto acceso durante il quale Sermin sputerà in faccia a Fusun.

Quest'ultima non sarà affatto pentita di ciò che ha fatto. Nel frattempo Vahap farà in modo di incastrare Colak per omicidio, mentre Fikret e Zeynep annunceranno pubblicamente il loro imminente matrimonio. Sermin invece, ridotta ormai in miseria, si vedrà costretta ad accettare un lavoro come netturbina per il Comune di Cukurova.

Il finale di Terra amara spostato all'8 giugno

Il finale di Terra amara inizialmente previsto per il 31 maggio è slittato a sabato 8 giugno sempre in prima serata. Un cambio di programmazione deciso da Mediaset per contrastare la mossa della Rai che proprio in questa data trasmetterà lo show di Milly Carlucci L'Acchiappatalenti. Da considerare che è la prima volta che la soap Tv turca va in onda nel prime time del sabato sera. Un finale attesissimo dai fan dello sceneggiato ambientato a Cukurova, che ha tenuto compagnia al pubblico italiano negli ultimi due anni riscuotendo un enorme successo.